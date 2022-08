A választási eredmény tükrözi az emberek véleményét az elmúlt 12 évről

2022. augusztus 26. 17:47

A tavaszi választási eredmény jól tükrözi az emberek véleményét az elmúlt 12 évről, az emberek úgy érezték, hogy Magyarország erősödött és az életkilátásaik javultak - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken Tihanyban, a Tranzit Közéleti Évadnyitó és Gondolatexpón.

Kifejtette: az elmúlt időszakban sok fontos eredmény született, amelyet a baloldal azonban nem tart eredménynek. Ilyen, hogy a nagy nyomás ellenére nem hagyták, hogy Magyarországból bevándorlóország váljon - vélte. Hozzátette: azonban a gazdasági sikereket biztosan nem lehet tagadni.



Azt is mondta, hogy az uniós pénzek nem könyöradományok, nem az EU jóindulatán múlik, hogy megkapjuk azokat, hanem ezek járnak Magyarországnak. Most úgy néz ki, hogy az Európai Bizottság a politikai véleményét félrerakta és visszatér az eredeti szerepéhez, így konstruktív tárgyalások zajlanak - közölte. Megjegyezte: az uniós forrásokat továbbra is Magyarország javára használják fel.



Vitapartnere, Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője szerint valóban szükség van arra, hogy megérkezzenek az uniós források, mert a költségvetésbe be vannak tervezve ezek a pénzek. Ugyanakkor nem "random" politikai nyomásgyakorlásról van szó az EU részéről, hanem vannak olyan alapvető normák, amelyek az unió alapját adják, és amelyek mentén az EU kér dolgokat - mondta.



Hollik István kitért rá: nehéz helyzetben vagyunk, de a válságot "nem mi okoztuk", hanem a háború és arra adott elhibázott uniós szankciók.



A két politikus eltérően ítélte meg a gyermekvédelmi népszavazás alakulását. Népszavazáson soha annyian nem vettek részt és nyilvánítottak véleményt, mint ezen, ez önmagában siker, és sokan voltak, akik nem a kormánypártokra szavaztak, de egyetértettek az állaspontjukkal - jelentette ki Hollik István.



Jámbor András szerint azonban más mozgósítási helyzetet jelentett, hogy a választással egyidőben volt a referendum.



A rezsicsökkentéssel és a szankciókkal kapcsolatban Jámbor András közölte: nem az EU szankciói miatt magas az infláció a világ más részein, és alapvetően egy régóta tartó világgazdasági válság van, amely nem a háborúval kezdődött, de az súlyosbítja. A rezsicsökkentést meg kell tartani, de az átlagfogyasztás meghatározása miatt rengetegen kerülnek olyan helyzetbe, hogy túl sok rezsit kell fizetniük - vélekedett.



Hollik István szerint viszont igenis a háború és a szankciók okozzák az inflációt, a számok is ezt mutatják, a baloldal mégis védi a szankciókat. Érdekes, hogy a baloldal most védi a rezsicsökkentést is, holott előtte támadta - fogalmazott. Hozzátette: a kormány a rezsicsökkentés ügyében mindent megtett, amit tudott.



Jámbor András felvetette: ha valóban a háború miatt van infláció, miért vezette be a kormány már tavaly az árstopot? Azt is kérdezte: hogyan keressenek többet a közalkalmazottak, hogy kifizethessék a megemelkedett rezsit, ha az állam határozza meg a fizetésüket.



Hollik István közölte: a baloldal kormányzása idején eladta az energiavállalatokat, ezt a helyzetet fordította vissza a kormány, és így ma jobb helyzetben van az ország, sokkal kevésbé kiszolgáltatott. Az emberek nagy része, így a közalkalmazottak is, átlagot vagy az alatt fogyasztanak - mondta a képviselő felvetésére.



Az idén negyedik alkalommal megrendezett négynapos Tranzit Közéleti Évadnyitó és Gondolatexpó "közös gondolkodás Magyarország jövőjéről" több tucat előadással és vitával, csaknem száz előadóval és több ezer résztvevővel. Az eseményen minden meghatározó jobboldali, konzervatív közösség képviselteti magát, de a rendezvény hagyományosan a jobb és baloldal közötti érdemi vita színtere is.



