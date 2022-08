Vár – Öreg, beteg gyomfák helyére új, értékes és nemes példányok kerülnek

2022. augusztus 26. 18:21

A budai Vár felújítása részeként megújuló nyugati kertekben az öreg, beteg, kártékony és invazív gyomfák helyére új, értékes és nemes példányokat ültetnek - közölte a Várkapitányság kommunikációs irodája pénteken az MTI-vel.

A Várkapitányság közleményben reagált V. Naszályi Márta (Párbeszéd), az I. kerület polgármestere pénteki sajtótájékoztatójára, amelyben a kerület vezetője arról beszélt, hogy a vári kormányzati mélygarázs építése miatt 54 fát vágnak ki a budai Várban, szabadon használható zöld területet vesznek el a lakóktól és veszélyeztethetik a vár mélyén levő barlangpincerendszert is.



A Várkapitányság azt írta, hogy a nyugati kertek megújításáról már többször tájékoztatták polgármestert és a Várban élőket, a témáról szóló lakossági fórumon részletesen is ismertették elképzeléseiket. "Végleges terveinket a lakókkal és az önkormányzattal együtt, közösségi tervezésben alakítottuk ki" - rögzítette a kommüniké.



A részleteiről azt közölték, hogy a történelmi hagyományoknak megfelelően a Fehérvári rondellára látogatókat zömében invazív gyomfákkal benőtt, lepusztult terület helyett mindenki számára nyitott közpark és egy rendezett szőlős- és gyümölcsöskert fogadja majd akadálymentes sétautakkal, árnyas pihenőhelyekkel, egy világvárosi kert családias hangulatával.



Mint kiemelték, a nyugati kertek zöldebbek lesznek.



"Hetven gyümölcsfát ültetünk, több mint 7000 négyzetméter zöldfelületet varázsolunk újjá, amelynek így a nagysága és a minősége is jelentősen javulni fog" - sorolta a kommüniké.



A terület zöld rehabilitációjakor minden lehetséges esetben az egészséges és értékes fákat átültetjük - olvasható a közleményben, amely kitért arra is, hogy a megújuló terület karbonelnyelő képessége is jóval nagyobb lesz a mostaninál.



"Így nemcsak a városrész levegője lesz tisztább, hanem a budai Vár mikrokörnyezetének zöldítéséhez is hozzájárulnak a munkálatok" - összegzett a Várkapitányság.

A megújuló terület alatti új várgarázsban a másik kettőhöz hasonlóan bárki tud majd parkolni, a Várban élők és az ott dolgozók is, így a környéken lakók számára mérséklődik az autók okozta terhelés - tartalmazza a közlemény.



MTI