Elhunyt Tőke Péter újságíró

2022. augusztus 26. 20:13

Életének 78. évében meghalt Tőke Péter újságíró. A rendszerváltozatást előkészítő időben a Reform című lapot vezette. A Blikk alapító-főszerkesztője. Az újságíró 1994-ben alapította meg a napilapot, aminek 1994 és 1996 között a főszerkesztője volt. Később az Esti Hírlap irányítója volt. Több regényt is kiadott karrierje alatt. Később a Leleplező magazin főszerkesztője lett, melynek példányai nagykövetségekre is eljutottak, többek között Washingtonba, a Congress Librarybe, a moszkvai Lomonoszov Egyetemre, de Berlinbe, Münchenbe, Párizsba, Londonba, Kijevbe, Izraelbe és Teheránba is.

infostart, gondola