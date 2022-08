Labdarúgó NB I - A Paks több mint hét év után nyert Újpesten

2022. augusztus 26. 22:01

A Paks 3-2-re győzött az Újpest otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A fővárosiak már öt bajnoki óta nyeretlenek a Szusza Ferenc Stadionban. A tolnaiak 2010 októbere és 2015 márciusa között mind az öt bajnoki meccsüket megnyerték Újpesten, azóta viszont két hazai siker és nyolc döntetlen volt a mérleg.

NB I, 5. forduló:

Újpest FC-Paksi FC 2-3 (0-1)

----------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 2596 néző, v.: Káprály

gólszerzők: Diaby (66.), Gouré (76.), illetve Windecker (7.), Varga B. (51., tizenegyesből), Papp K. (56.)

sárga lap: Onovo (17.), Pauljevic (51.), Ljujic (68.), Csongvai (85.), Junior Tallo (96.)

Újpest:

------

Banai - Pauljevic (Gouré, 75.), Csongvai, Diaby, Antonov - Onovo, Boumal (Simon K., 62.), Ljujic (Csoboth, 85.) - Katona (Lahne, a szünetben), Tallo, Borello (Bjelos, 62.)

Paks:

-----

Nagy G. (Rácz, a szünetben) - Vas G. (Osváth, 80.), Kádár, Lenzsér, Szabó J. - Papp, Windecker - Haraszti (Gyurkits, 62.), Szabó B. (Bőle, 68.), Sajbán - Varga B.

Remekül kezdtek a tolnaiak, a meccs elején két gólhelyzetet is kialakítottak, majd a hetedik percben egy szöglet után Windecker József közeli fejesével megszerezték a vezetést. A 29 éves középpályás nem örült látványosan a találatának, hiszen 2005 és 2007, majd 2015 és 2018 között is Újpesten futballozott.



A hátrányba került hazaiak átvették az irányítást, ami enyhe mezőnyfölényben és néhány gólszerzési lehetőségben mutatkozott meg. A 25. percben Csongvai Áron remek szabadrúgását Nagy Gergely óriási bravúrral, a levegőben úszva ütötte ki. Az eset során Nagy megsérült, de az első félidő végéig a pályán tudott maradni, a szünet után azonban Rácz Gergő érkezett a paksi kapuba.



A második felvonás is gyors paksi góllal kezdődött: a mérkőzés videobírója vette észre, hogy Branko Pauljevic eltalálta Szabó Bálint bokáját a tizenhatoson belül, amikor a labda már nem volt a közelükben. A visszajátszás megtekintése után a játékvezető büntetőt ítélt, amit a góllövőlistát vezető Varga Barnabás értékesített. Csakhamar úgy tűnt, a vendégek eldöntötték a meccset, mivel az oldalról érkező szabadrúgásuk után Abdoulaye Diaby éppen Papp Kristóf elé fejelte ki a labdát, ő pedig magabiztosan a hálóba lőtt.



A 66. percben Diaby egy szöglet utáni fejessel szépített, majd pályára lépett a csütörtökön szerződtetett elefántcsontparti Fernand Gouré, aki egy perccel később, az első labdaérintéséből - szintén fejjel - gólt szerzett (2-3).



A hajrában az egyenlítésért küzdő Újpest irányította a játékot, időnként nyomasztó fölényben futballozott, a 93. percben Gouré a kapufát találta el, és mivel újabb gól nem született, a hazaiak továbbra is nyeretlenek, a paksiak pedig veretlenek a mostani szezonban.



