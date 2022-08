Csíkszentdomokoson felavatták a magyar állam támogatásával épült óvodát

2022. augusztus 26. 23:31

A székelyföldi Csíkszentdomokoson péntek délután felavatták a magyar állam támogatásával épült, a mesehősről elnevezett Kippkopp óvodát.

A Csíkszetdomokosi Római Katolikus Plébánia tulajdonát képező 2500 négyzetméteres telken megépült 748 négyzetméter hasznos alapterületű új intézmény négy óvodás csoportnak, azaz közel 80 gyereknek tud magas színvonalú ellátást biztosítani. A beruházás összértéke 281,5 millió forint. Az intézmény fenntartását a tervek szerint az önkormányzat fogja biztosítani.



Az avatóünnepségen Kelemen Hunor, a román kormány miniszterelnök-helyettese elmondta: olyan óvodát adnak át, amelyet már egy ideje birtokba vettek a gyermekek. Mint mondta, fontosnak tartja, hogy falun is olyan körülményeket tudjanak biztosítani a gyermekek oktatására, mint a városokban. Az erdélyi magyarság szerencséjének tartotta, hogy az oktatási intézmények fejlesztésére a román és a magyar kormánytól is forrásokat tud szerezni.



Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára beszédében a község nagy szülöttét, Márton Áron erdélyi római katolikus püspököt idézte, aki szerint a nép is olyan, mint a gyermek: a tettekből ért. Hozzátette: 2010 óta a magyar kormány is a tettekre építi nemzetpolitikáját.



Gyermeknevelési alapelvként említette, hogy a gyermek minden szükségesből a legjobbat kapja. Úgy vélte, ha a jövő nemzedéke a kultúra, az értékrend és a hit hármasából minőségit kap, akkor minden máshoz magától is meg fogja találni a helyes utat.



A Csíkszentdomokosi Kippkopp óvodát Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek áldotta meg.

MTI