Egyre több nyugat-európai ország dönt mégis az atomenergia mellett

2022. augusztus 27. 11:05

A globális energiaválság miatt egyre több ország dönt úgy Nyugat-Európában, hogy mégsem zárja be atomerőműveit. Sőt, olyan ország is van, ahol a már leállított reaktorokat indítják újra. A franciáknál közben éppen a fűtési szezonra csúszik négy atomreaktor karbantartása, ami újabb áremelkedéssel fenyegeti a felhasználókat – számolt be az M1 Híradó.

Gőzerővel folyik a munka a szlovákiai mohi atomerőműben. A kettő meglévő mellé két új reaktort építenek. Az évtizedek óta tartó munka most mérföldkőhöz érkezett: a hatóságok engedélyezték a harmadik blokk elindítását.

A szlovák atomenergia-felügyelet közleménye szerint a döntést egy szakértő csoport átfogó felügyeleti és ellenőrző munkája előzte meg – mindent rendben találtak. Ha beindul a termelés, a 471 megawatt teljesítményű reaktor Szlovákia teljes áramfogyasztásának 13 százalékát adja.

Szlovákia két atomerőműve már eddig is az ország energiaigényének 55 százalékát biztosította, ami Franciaország után Európa második legnagyobb nukleáris energiafelhasználójává emeli az országot.

A reaktor átadását hosszas várakozás előzte meg: az előkészítő munkálatokat már 1987-ben megkezdték, az építkezést azonban pénzügyi okok miatt 1991-ben leállították. A szovjet technológiájú erőmű építkezése végül 1995-ben folytatódhatott német és francia közreműködéssel és jelentős költségnövekedéssel: egy 2019-es becslés szerint a projekt összköltsége nagyjából 5,7 milliárd euróra (több mint 2000 milliárd forint) rúghat. Az első két blokkot 1998-ban indították be, a negyedik reaktor jelenleg is épül, várhatóan 2030-ban adják át.

Franciaországban négy atomreaktor karbantartását halasztják el a hatóságok, hivatalosan műszaki okokra hivatkoznak. A tervezett karbantartást a fűtési időszakban kell elvégezni, amely tovább emelheti az energiaárakat az országban.

Franciaország a világ egyik legnagyobb atomenergia-felhasználója: áramfogyasztásának mintegy 70 százalékát nukleáris energia biztosítja.

Az 56 reaktoros erőműpark több mint felében, 32 blokkban szünetel most az áramfejlesztés.

Folyamatosak az atomellenes tüntetések Németországban: csütörtökön Ulmban, hétfőn pedig a neckarwestheimi atomerőműnél gyülekeztek a környezetvédők.

Az energiaválság miatt a német kormány júliusban bejelentette: elhalasztja az atomerőművek bezárását.

Sőt, a már korábban leállított blokkokat újraindíthatják az energiaválság miatt. Annak ellenére, hogy az egyik koalíciós párt, a Zöldek éppen azzal kampányolt, hogy bezárják az erőműveket.

Újraindítja az kihasználatlan reaktorokat Japán is – jelentette be Kisida Fumio miniszterelnök. A nukleáris energia érzékeny témát jelent a távol-keleti szigetországban, ahol a második világháborús atomtámadás után 2011-ben a történelem egyik legsúlyosabb atomkatasztrófája történt, amikor egy cunamiban elpusztult a fukusimai atomerőmű több reaktora: ezreket ért sugárfertőzés. Japán akkor – kettő kivételével – az összes nukleáris reaktorát leállította.

Az ukrajnai háború miatt kialakult globális energiaválságban most az újraindítás mellett döntött a tokiói kormány.





hirado.hu - M1