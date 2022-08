Megszüntetik a 168 Óra hetilapot

Az energia- és papírárak annyira megemelkedtek, hogy nem tudják fenntartani a lap kiadását – írja az Index.

Felfüggeszti a 168 Óra hetilap megjelenését a Michaeli, Schwartz & Brit Média Holding Zrt. – olvasható a cég közleményében. Mint írják, a médiacsoport a jelenlegi energia- és papírárak mellett nem látja fenntarthatónak a lap kiadását.

Bár nyomtatott formában nem jelenik meg a 168 Óra, a weboldal továbbra is elérhető, a fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben kereshetővé válik a több mint három évtizednyi évfolyam minden száma, teszik hozzá.

A digitális átállásért a főszerkesztő és a helyettese a felelős.

A kiadó az elmúlt években több, korábban megszüntetett lapot hozott már vissza, ezért joggal bízunk abban, hogy a gazdasági környezet normalizálódását követően ezek az újságok is visszatérnek nyomtatásban is – mondta Milkovics Pál, a Michaeli, Schwartz & Brit Zrt. vezérigazgatója. A 168 Óra és a Pesti Hírlap időszaki kiadványai továbbra is megjelennek, tette hozzá.