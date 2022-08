NB I - Sikerével ismét listavezető a Kisvárda

2022. augusztus 28. 16:40

A házigazda Kisvárda 3-1-re legyőzte a MOL Fehérvár FC-t a labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Az előző szezonban második hazai csapat ezzel továbbra is őrzi veretlenségét és visszaugrott a tabella élére. A Fehérvár idénybeli harmadik idegenbeli meccsét is elveszítette.



OTP Bank Liga, 5. forduló:

Kisvárda Master Good-MOL Fehérvár FC 3-1 (0-0)



Várkerti Stadion, v.: Bognár

gólszerzők: Camaj (51.), Makowski (56.), Mesanovic (63.), illetve Kondro (70., 11-esből)

sárga lap: Hej (69.), Navratil (74.), illetve Hangya (92.)



Kisvárda: Hindrich - Hej, Kravcsenko, Kovacic, Leoni - Asani (Navratil 72.), Melnyik, Karabeljov (Ötvös, 72.), Camaj (Vida, 72.) - Makowski (Lucas, 83.), Mesanovic (Ilievszki, 93.)



Fehérvár: Kovács D. - Larsen (Ljednyev, 82.), Stopira, Sabanov - Nego, Bumba (Bamgboye, 53.), Fiola, Heister (Rúben Pinto, a szünetben) - Kondro, Zivzivadze, Dárdai P. (Hangya, 57.)



A labdabirtoklást tekintve kiegyenlített első félidőt láthatott a közönség, a hazaiak azonban sokkal veszélyesebben futballoztak ellenfelüknél. Több ziccert is kialakítottak, de Kovács kapus mindig bravúrral hárított. A csütörtökön még európai kupamérkőzést játszó Fehérvár támadásaiból sokáig hiányzott a lendület és az átütőerő, ám a játékrész utolsó perceiben már a vendégcsapat előtt is adódtak lehetőségek.

A szünet után Mesanovic és Camaj remek összjátéka után utóbbi megszerezte a vezetést a Kisvárdának, amely öt perc múlva megduplázta előnyét Makowski közeli fejesével. A házigazdák átadták a területet a fehérváriaknak, s egy újabb kontrával - ezúttal Camaj adta a gólpasszt Mesanovicnak - már a játékidő kétharmadánál bebiztosították győzelmüket. Bár a hajrához közeledve a vendégek értékesítettek egy kezezés miatt megítélt büntetőt, ez csak a szépségtapaszt jelentette a számukra, a Kisvárda magabiztosan őrizte előnyét.

MTI