Öt nap után került elő a Himaláján eltűnt magyar hegymászó

2022. augusztus 29. 12:03

Öt nap után találtak meg egy magyar hegymászót a Himaláján. Egy hasadékba esett a felszerelése, amiért lemászott, de onnan már nem tudott feljönni. Az indiai hadsereg kutatóegysége talált rá, helikopterrel hozták le a hegyről, sérülések nélkül – számolt be róla az M1 Híradója. Öt nap után került elő az a magyar hegymászó, aki egyedül indult megmászni a Himaláját. Az indiai hadsereg 30 órás kutatómunka után bukkant rá, több mint 5 ezer méter magasan, Kishtwar körzetben, a Paddar régió egyik völgyében. A rendkívül zord időjárási körülmények között, csoda, hogy egyáltalán életben van. Helikopterrel hozták le a hegyről.

Ugyan elfáradt és kisebb horzsolások is vannak az arcán, azt mondta: jól van, nem sérült meg. A biztonság érdekében kórházba szállították, ahol egy külön orvoscsoport fogadta. Felvették az adatait, és EKG-t készítettek. A 38 éves magyar férfi megmentéséről egy helyi újságíró számolt be, és arról több videót is készített. A bajbajutott hegymászó részletesen elmesélte, hogy mi történt vele.

„Olvadnak a gleccserek, nehéz terepet választottam, a felszerelésem egy hasadékba esett, lemásztam érte, de már nem tudtam feljönni. Tulajdonképpen nem sérültem meg, mindenki kedves volt, a katonák és a kórház dolgozói is” – mondta Vermes Ákos, aki többször köszönetet mondott azért, hogy megmentették.

A hegymászó arra figyelmeztetett, hogy ne kövessék el azt a hibát, amit ő, hogy egyedül indulnak el a Himalájára. A magyar hegymászót miután megvizsgálták, elengedték a kórházból. Katonák és rendőrök kíséretében autóba ült, és elvitték a Kashmir-régió határához.

M1