Olaf Scholz a 36 tagú unió mellett szólalt fel

2022. augusztus 29. 16:52

A kancellár kiterjesztené a schengeni határokat is, és kevesebb ügyben szeretne egyhangúságot igénylő döntést. Olaf Scholz német kancellár beszédet mondott a prágai Károly Egyetemen, amelyben kiállt az európai közösség bővítése mellett. Egyúttal felszólított az Uniót, hogy állapodjon meg egy sor olyan változtatásról, amelyek segítenék a belső megosztottság leküzdésében, és az olyan külső riválisokkal szembeni fellépésben, mint Oroszország és Kína – írja a Portfolio. Scholz kijelentette, hogy az EU-nak "alkalmassá kell tennie magát” a 27-ről 30 vagy akár 36 nemzetre történő jövőbeli bővítésre.

Június közepén a dpa-nak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy az Európai Uniónak meg kellene könnyítenie az új tagok csatlakozását, itt az ideje, hogy ne csak a tagjelölt államok, de maga az unió is felkészüljön a klub bővítésére. Berlin a nyugat-balkáni országok, Ukrajna, Moldova és Georgia csatlakozása mellett is elkötelezett – mondta a kancellár Prágában, és fontosnak nevezte a schengeni övezet – „az unió egyik legnagyobb vívmánya” – kiterjesztését. Horvátország, Románia és Bulgária teljesíti a teljes jogú tagság valamennyi technikai követelményét. Azon fogok dolgozni, hogy teljes jogú tagokká váljanak – fogalmazott Scholz.

Scholz szerint változtatni kell az unió működésén: síkra szállt a többségi döntéshozatal szélesebb körű alkalmazása mellett az egyhangúságot igénylő mechanizmus helyett. A szankciók és az emberi jogok kérdésében lehetne többségi döntést hozni szerinte. Ráadásul álláspontja szerint Európai Unió bővítése hozzájárulhatna ahhoz, hogy a szervezet a jelenlegi egyhangú szavazásról fokozatosan áttérhessen a többségi szavazásra - írta az MTI. Scholz méltatta Emmanuel Macron felvetését egy új típusú "politikai európai közösség" létrehozására, amely lehetővé tenné, hogy az EU-n kívüli államok is csatlakozhassanak az "európai alapértékekhez".

A villamos energiával kapcsolatban a hálózat és a tárolási infrastruktúra megteremtését emelte ki, szerinte az EU globális vezető szerepet tölthet be a zöldebb gazdaságra való átállásban, ami segíthetne abban is, hogy kevésbé függjön a külföldi energiaszállítóktól. Scholz többször is utalt arra, hogy Oroszország Vlagyimir Putyin vezetése alatt veszélyt jelent az EU-ra, és arra figyelmeztetett, hogy "minden köztünk lévő széthúzás, minden gyengeség Putyin malmára hajtja a vizet". Ukrajnával kapcsolatban Olaf Scholz felszólította az EU tagállamokat, hogy "zárják soraikat, rendezzék a régi konfliktusokat és keressenek új megoldásokat. Németország addig fogja támogatni Ukrajnát, amíg szükséges - húzta alá. Megjegyezte, hogy Németország a közeljövőben újabb fegyvereket szállít Ukrajnának.

portfolio.hu