Ukrajnáról tárgyalnak az EU-tagországok védelmi miniszterei Prágában

2022. augusztus 30. 10:00

Oroszország Ukrajna elleni támadása a legfontosabb témája az EU-tagországok védelmi miniszterei informális találkozójának, amely kedden kezdődött Prágában.

A miniszterek megvitatják, milyen hatással van az ukrajnai háború az EU tagországainak biztonságára, illetve hogyan tudnának segíteni a megtámadott országnak, elsősorban fegyverek szállításával és katonai kiképzéssel. Joseph Borell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vezetésével a védelmi miniszterek megtárgyalják egy kiképző misszió létrehozásának feltételeit is az ukrán katonák számára - mondta Jana Cernochová cseh védelmi miniszter a találkozó előtt újságíróknak.



Borell szintén a tárgyalások előtt nyilatkozva arra az álláspontra helyezkedett, hogy az ukrajnai helyzet nem javul, ezért továbbra is nagy szükség van Ukrajna támogatására. Az uniós diplomata bízik abban, hogy a prágai találkozón a kiképzési misszió létrehozása zöld jelzést kaphat.



Jaroslav Nad szlovák védelmi miniszter kijelentette: felajánlja kollégáinak, hogy a kiképző központot Szlovákia területén hozzák létre. Azt mondta, hogy Pozsony és Prága már egy éve javasolta ilyen kiképző misszió létrehozását.



Az informális tárgyalások Ukrajnával kapcsolatos részéhez videotelefonon keresztül Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter is csatlakozik.



További napirendi pont az EU-beruházások hiányosságai a szervezet védelmi képességeinek növelésébe. Napirenden lesz az afrikai helyzet is - jegyezte meg újságírók előtt Jana Cernochová.

MTI