Tízezer gyermeknek segíti az iskolakezdést a Katolikus Karitász

2022. augusztus 30. 17:02

Az idén tízezer gyermeket támogat a Katolikus Karitász a "Legyen öröm az iskolakezdés!" elnevezésű segélyakciója keretében - közölték kedden a szervezet budapesti központjában, amikor a hátrányos helyzetű gyermekek számára adtak át adományokat.

A Karitász az idén 300 olyan gyermeknek is juttat adományokat, akik az ukrajnai háború elől menekültek, és Magyarországon kezdik meg a tanévet - hangzott el.



A rendezvényen Herczegh Anita, Áder János volt köztársasági elnök felesége átvette a Katolikus Karitász megbízólevelét, amely szerint a jövőben a szervezet jószolgálati nagyköveteként tevékenykedik.



Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ez alkalommal úgy fogalmazott, hogy aki ismeri Istent, az megismeri a szeretetet, mert Isten a szeretet és aki Jézus gyermekének vallja magát az szeretetben él.



Éppen ezért minden katolikus karitatív szervezet azért dolgozik, hogy Isten szeretete szétáradjon a világban - hangzott el.



Felidézte, hogy a Katolikus Karitász korábbi jószolgálati nagykövete Mádl Dalma, Mádl Ferenc egykori köztársasági elnök felesége volt.



Különös öröm számára, hogy Herczegh Anita igen mondott a püspöki konferencia felkérésére és Dalma asszony utódjává válhat - mondta Veres András.



Herczegh Anita megtiszteltetésnek nevezte, hogy Mádl Dalma örökébe léphet. A továbbiakban emlékeztetett arra, hogy a nagykövetek általában egy nemzetet, egy országot képviselnek. Ugyanakkor a jószolgálati nagykövet is egy országot képvisel, a szeretet, a szolidaritás és az egymásra odafigyelés országát - fogalmazott.



Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke azt hangsúlyozta, hogy a katolikusok számára nem választható lehetőség a jótékonyság, hanem kötelesség. Ezt a kötelességét teljesíti a Katolikus Kariász is.



Ugyanakkor az eredményes munkához olyan megfelelő személyekre is szükség van aki hírét viszi a szervezetnek. Ezt a missziót vállalta Herczeg Anita a jószolgálati nagyköveti poszt betöltésével - mondta a főpap.



Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója, arról szólt hogy az immár 12. alkalommal meghirdetett segélyakció nyomán, 16 egyházmegyében és több mint 800 településen juttatják el a rászorulóknak az iskolakezdéshez szükséges eszközöket, a többi között iskolatáskákat, tanszereket és ruhákat.



Ugyanakkor, szeptember közepéig továbbra is várják a felajánlásokat a 1356-os adományvonalon - tette hozzá az igazgató.

