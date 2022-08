Kreml: az EU-ba irányuló orosz gázszállítást csak a szankciók akadályozzák

2022. augusztus 30. 17:37

Az Európába irányuló orosz gázszállítást csak Moszkvával szemben bevezetett nyugati szankciókkal kapcsolatos technológiai problémák akadályozzák - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden újságíróknak.

Peszkov – agenda.ge

Peszkov ezt azzal kapcsolatban jelentette ki, hogy szerdától három napig szünetel majd az Oroszországból Európába irányuló gázszállítás az Északi Áramlat gázvezetéken keresztül, a Gazprom orosz gázvállalat szerint az egyetlen üzemben maradt gázkompresszor-egység javítása miatt.



"Garantált, hogy a szállításokat - a szankciók okozta technológiai problémáktól eltekintve - semmi sem akadályozza. Oroszország kész volt és továbbra is kész eleget tenni minden kötelezettségének" - válaszolta a Kreml szóvivője arra a kérdésre, hogy vajon a szervizelési munkálatok befejezése után van-e garancia arra, hogy ezen az útvonalon folytatódik majd a szállítás.



Emlékeztetett arra, hogy az uniós országok, valamint az Egyesült Királyság, Kanada és az Egyesült Államok olyan szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, amelyek "nem teszik lehetővé a normál karbantartási és javítási munkálatok elvégzését, és nem teszik lehetővé, hogy jogilag formalizálják a szükséges egységeknek és szerelvényeknek a működési helyükre való visszatérését".



"Más akadálya nincs annak, hogy Oroszország teljesítse kötelezettségeit" - hangsúlyozta Peszkov, aki "irracionálisnak" nevezte az európaiak magatartását, amelyért szerinte az egyszerű polgároknak kell megfizetniük.



Az Oroszországból Németországba a Balti-tengeren át vezető Északi Áramlat gázvezeték július 27. óta több gázturbina leállása miatt maximális kapacitásának 20 százalékán üzemel. Az egyiket, amelyet a Siemens Energy Kanadában gyártott, Montrealba küldték javításra. A Moszkva ellen Ottawa által bevezetett szankciók miatt a gyártó kezdetben nem volt hajlandó visszaszolgáltatni a javított berendezést Németországnak, de Berlin megismételt kérései nyomán mégis a visszaszolgáltatás mellett döntött. Július 25-én a Gazprom bejelentette, hogy a Portovaja kompresszorállomáson egy újabb gázturbina hajtómű is leállásra kényszerült, az előírt javítási határidő elérkezése miatt. Így az állomáson csak egy turbina maradt munkaképes állapotban.



Peszkov egyébként "az őrültséggel határos irracionalitásként" jellemezte az uniós vitát, amely az oroszok számára kiállítandó turistavízumok korlátozásának lehetőségéről zajlik. Az eljárást az "ésszerűtlen" európai gazdaságpolitikához hasonlította, és arra figyelmeztetett, hogy Moszkva nem fog válasz nélkül hagyni egy negatív vízumügyi döntést, és meg fogja védeni állampolgárai érdekeit.



MTI