Szlovéniában egyre több határsértőt tartóztatnak fel

2022. augusztus 30. 17:44

Szlovéniában idén 8212 határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, 80 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában - közölte szerdán a belügyminisztérium. Az év első hat hónapjában ez a növekedés még 75 százalékos volt.

A legtöbb migráns Afganisztánból indult útnak, de arányuk az elmúlt hetekben csökkent. Idén 1565 afgán állampolgárt fogtak el a hatóságok, az előző év azonos időszakában ez a szám 998 volt.



Összességében a legtöbb illegális bevándorló az indiai szubkontinensről érkezett az országba: 962 bangladesi és 944 pakisztáni állampolgár, ami 520, illetve 815 fővel több, mint az előző év azonos időszakában. Nőtt az indiai migránsok száma is, a tavalyi 24-ről 729-re.



A menedékjogi kérelmek száma is jóval magasabb volt az idén, mint tavaly. 7196-an folyamodtak menekültstátuszért, a feltartóztatott migránsok 88 százaléka. Az illegális bevándorlók többsége ugyanakkor még a menekültügyi eljárás vége előtt elhagyja az országot.



Eközben a szlovén hadsereg az elmúlt másfél hónapban több mint két kilométernyi pengés drótkerítést távolított el a Horvátországgal közös határszakaszról, és megkezdődtek az akadálymentesítési munkálatok azokon a határszakaszokon is, ahol nem regisztráltak nagy arányban tiltott határátlépéseket.



A Robert Golob vezette új baloldali kormány még júniusban jelentette be, hogy az év végéig teljesen eltávolítja a kerítést Horvátországgal közös határáról. A szlovén közszolgálati televízió (RTV) legutóbbi riportja szerint azonban a kerítés lebontása lassabban halad a tervezettnél.



Szlovénia még 2015-ben 176 kilométer hosszú pengés drótkerítést épített a migrációs hullám miatt Horvátországgal közös, mintegy 670 kilométeres határán. Ezt később fokozatosan panelkerítésre cserélték, valamint bővítették. Jelenleg 51 kilométer pengés drótkerítés és 143 kilométer panelkerítés húzódik a közös határszakaszon.



A migránsok főként Szerbián és Montenegrón keresztül érkeznek Bosznia-Hercegovinába, onnan Horvátországba, majd Szlovéniába folytatják útjukat, ahonnan Nyugat-Európába szeretnének eljutni.



MTI