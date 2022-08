Mennyibe kerül egy migráns eltartása? – kiszámította az Il Giornale

2022. augusztus 30. 18:37

Az olaszországi partokra év eleje óta több mint 56 ezer illegális bevándorló érkezett, az Il Giornale című olasz napilap számításai szerint ennek alapján több mint kétmilliárd euróba (808 milliárd forint) kerülhet az olasz adófizetőknek az idén a migránsok ellátása - a járvánnyal kapcsolatos költségek nélkül.

ilgiornale.it

A belügyminisztérium adatai szerint január elseje óta sokkal többen érkeztek, mint a múlt év ugyanezen időszakában, amikor kevesebb mint 39 ezren kötöttek ki az olaszországi partokon január elejétől augusztus végéig. 2020-ban az év első nyolc hónapjában kevesebb mint 19 ezer bevándorlót regisztráltak.



Idén augusztusban több mint 15 ezren érkeztek. A legtöbben augusztus 27-én, amikor kevesebb mint egy nap alatt 1909 migránst regisztráltak, majdnem mindegyiküket a déli Lampedusa szigetén. Augusztusban többször is előfordult, hogy naponta ezernél több ember érkezett Szicília vagy Calabria partjaira.



A Berlusconi család kiadói csoportjához tartozó napilap szerint az ország partjain kikötő emberek többsége "illegális bevándorló, akinek nincsen joga nemzetközi védelemre, tehát menedékre".



Ami a költségeket illeti, a korábban nyilvánosságra hozott adatok szerint 2017-ben, a Paolo Gentiloni vezette kormány idején 119 ezer bevándorló érkezett, és ellátásuk 4,4 milliárd euróba került. Az Il Giornale számításai szerint ha mostanáig csaknem 57 ezer ember érkezett, ellátásuk éves költsége legalább 2 milliárd eurónak felelne majd meg.



Az újság szerint ezen felül most azt is figyelembe kell venni, hogy a koronavírus-világjárvány előtti időszakhoz képest óriási többletkiadást jelent az érkezők tesztelése, karanténba helyezése, esetleges kezelése. A Lampedusára és a többi szigetre érkezőket két hétre karanténhajókon helyezik el: a hajók üzemeltetési költsége naponta 36 ezer euróba kerül, valamint az állam napi 30 eurót fizet minden karanténba helyezett ember ellátására. A karanténhajókon egyszerre akár kilencszázan is tartózkodhatnak: 2022 első nyolc hónapjában a karanténhajókra fordított összeg két-három milliárdot ért el, melyből "nulla euró érkezett az Európai Uniótól" - jegyezte meg az Il Giornale.



Hangsúlyozta, hogy a 2017-ben költött 4,4 milliárdból az EU alig nyolcvanmillió eurót állt.



Az illegális migráció központi téma a szeptember 25-i parlamenti választások előtti kampányban. Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője, aki 2018 és 2019 között belügyminiszter volt, a jobbközép szövetség győzelme esetén a minisztersége alatt hatályos úgynevezett migrációs-biztonsági törvények visszavezetését ígérte, melyek - többek között - nem engedélyezték a migránsokkal teli hajók kikötését. Szövetségese, Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) elnöke hajóblokád felállítását szorgalmazta az észak-afrikai és az olaszországi partok között.



A parlamenti választásokkal egy időben Szicíliában tartományi választásokat tartanak: a sziget számít a legnagyobb gyűjtőpontnak, ide kerülnek át a Lampedusán kikötött migránsok, majd onnan szállítják őket tovább az ország más részeibe.

MTI