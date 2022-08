Scholz elégedett a német energiabiztonsággal

2022. augusztus 30. 18:44

Németország a vártnál jobban áll az energiabiztonság megerősítésével, és jóval nyugodtabban várhatja a telet, mint néhány hónapja - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár kedden a szövetségi kormány Berlin melletti vendégházában (Meseberg-kastély).

A kancellár a kormány kedden kezdődött kétnapos kihelyezett ülésének szünetében a tanácskozás egyik vendégével, Pedro Sanchez spanyol miniszterelnökkel tartott tájékoztatóján kiemelte: minden szükséges intézkedést megtettek ahhoz, hogy az ország átvészelje a következő két telet.



Azt még nem lehet kijelenteni, hogy minden rendben lesz, de "sokkal nyugodtabban tekintünk a helyzetre" - mondta Olaf Scholz.



A kancellár már az ülés előtt tett nyilatkozatában is rámutatott, hogy a kötelező ütemnél nagyobb tempóban halad a mintegy 23 milliárd köbméteres kapacitásukkal az éves fogyasztás nagyjából negyedét biztosító földgáztározók feltöltése, a töltöttségi szint már a 82 százalékot is meghaladja.



Az orosz fölgázszállítások egyoldalú, Moszkva általi korlátozásából adódó hiány pótlását szolgálják a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas tengeri terminálok is, amelyek építése Olaf Scholz szavai szerint "hihetetlen" ütemben halad.



Olaf Scholz a spanyol kormányfővel tartott tájékoztatón arról is szólt, hogy a kihelyezett kormányülés kiemelt témái közé tartozik a nemzeti biztonságpolitikai stratégia, amelynek kidolgozásával a tervek szerint még az idén végeznek. Ez azért is fontos, mert az orosz elnök, Vlagyimir "Putyin visszahozta a háborút Európába" - mondta a kancellár.



Pedro Sanches aláhúzta, hogy az EU LNG-szükségletének 30 százalékát ki lehet elégíteni, ha az Ibériai-félszigetet egy Franciaországon vagy Olaszországon át húzódó vezetékrendszerrel bekapcsolják a közösség ellátásába. Spanyolország az energiabiztonság területén is szolidaritást vállal EU-s partnereivel, de a hálózati infrastruktúra egyelőre "szűk keresztmetszet", nem tesz lehetővé nagyobb szabású energiaszállításokat.



Azzal kapcsolatban, hogy a német kormánypártok között hetek óta vita zajlik az Oroszország Ukrajna elleni háborújával összefüggésben a megszokottnál jóval nagyobb nyereséget termelő cégek profitját lefölöző úgynevezett többletnyereség adó bevezetéséről, a spanyol kormányfő kiemelte, hogy hazájában a lakosság kiáll a háborúval összefüggésben az energia-, és a pénzügyi szektorban bevezetett ideiglenes különadó mellett, amely az igazságos teherelosztást szolgálja.



Olaf Scholz a különadóról szóló kérdésekre csupán annyit mondott, hogy a kormánypártok "nagyon intenzív" egyeztetést folytatnak a lakosság terheinek bő 30 milliárd eurós csökkentését jelentő első két támogatási csomagot követő harmadik csomagról, és "nagyon hamar" előállnak javaslatokkal.

MTI