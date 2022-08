Meroni tömegkatasztrófa: figyelmeztetés Netanjahunak

2022. augusztus 30. 18:49

Figyelmeztető levelet küldött Benjamin Netanjahu volt miniszterelnöknek, Amír Ohana volt belbiztonsági miniszternek, Jákov Sabtai rendőrfőkapitánynak és több más tisztviselőnek a tavaly tavasszal Meronban történt katasztrófát vizsgáló állami bizottság kedden - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.

Tavaly április 30-án 45 ultraortodox zarándokot, köztük legkevesebb tíz gyereket taposott agyon, és 150 embert megsebesített a tömeg Simon bar Jocháj sírjánál, a Lag Baomer ünnepen, Izrael évente ismétlődő legnagyobb, mintegy félmillió embert mozgósító rendezvényén.



Noha Netanjahu július végén, a bizottság előtti meghallgatásán tagadta felelősségét Izrael történetének legnagyobb polgári katasztrófájában, a bizottság mégis hibásnak tekintette. "Aki több mint 12 évig volt miniszterelnök, az tudta - vagy tudnia kellett volna -, hogy Simon bar Jocháj sírját évek óta rosszul kezelték, s ez kockázatot jelenthet a Lag Baomer ünnepén évente megrendezett zarándoklat számos résztvevőjének" - vélekedett levelében a grémium.



"Netanjahu nem úgy járt el, ahogy azt egy miniszterelnöktől elvárják, noha a kérdés az állami számvevőszék jelentéseinek középpontjában állt, a kormány több minisztériumát érintette, és több évben is a kormány asztalára került" - hangsúlyozza a figyelmeztető levél.



"Netanjahu nem biztosította az ügy kezelésének hatékony nyomon követését még azután sem, hogy egy 2016-os kormányhatározat megvitatásánál kiderült, a témában hozott korábbi kormányhatározatokat nem hajtották végre" - tették hozzá.



Amír Ohana volt belbiztonsági miniszter is hibát követett el a bizottság szerint, amikor nem tulajdonított megfelelő súlyt a veszélyeknek, nem tett fel elég kérdést, és nem kérte a korlátozás nélküli részvétel újragondolását. Sabtai rendőrfőkapitány akkor hibázott, amikor annak ellenére hagyta jóvá a rendőrség északi körzetében elkészített tervet, hogy tudta, hogy a helyszínen nem tudják biztonságosan fogadni a nagyszámú látogatót, és figyelmen kívül hagyta az ezzel járó veszélyeket.



A bizottság szerint még akkor sem vették fontolóra a nézőszám korlátozását biztonsági okokból, amikor szóba került a koronajárvány miatti létszámhatár lehetősége. Álláspontjukat nem megalapozottan alakították ki, nem mérlegelték az alternatívákat és az egyéb lehetőségeket a résztvevők számának csökkentésében.



A bizottság figyelmeztető levelek elküldésével elmarasztalt több rendőrtisztet, a volt vallásügyi minisztert és több vallásügyi vezetőt is.



A vizsgálóbizottságot tavaly júniusban azért hozták létre, hogy megvizsgálja azokat a tényezőket, amelyek a Lag Baomerkor szokásos zarándoklat résztvevőinek halálához vezettek.



Tavaly augusztusban kezdték el gyűjteni a tanúvallomásokat, 144 tanút rendeltek be meghallgatásra, köztük politikusokat, rendőröket és köztisztviselőket, utolsóként pedig a volt kormányfőt.

Az izraeli törvények szerint a bizottságnak lehetővé kell tennie a figyelmeztetésben részesültek számára, hogy védekezzenek a várhatóan egy év múlva elkészülő jelentés végső megfogalmazása és közzététele előtt. További tanúk beidézését kérhetik védelmükben, és kérhetik az eddigi tanúk újbóli, keresztkérdéses meghallgatását.

MTI