Majomhimlő - Franciaországban folytatódik az oltási kampány

2022. augusztus 30. 21:47

Franciaországban még több hónapon át folytatódik a majomhimlő elleni oltási kampány 2022-ben és várhatóan 2023 elején is, miután "az általános megelőzés következtében most először csökkeni kezdtek a mutatók" - közölte kedden Jérome Salomon, az egészségügyi tárca járványügyi igazgatója.

A francia illetékes értékelése egybecseng Hans Kluge, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) európai regionális igazgatójának véleményével, aki kedden úgy fogalmazott: biztató jelzések vannak arra, hogy az új esetek száma egy sor európai országban, így Franciaországban, Németországban, Portugáliában, Spanyolországban és Nagy-Britanniában is hétről hétre apad, sőt - az oltóanyaghiány ellenére - Egyesült Államok egyes térségeiben is csökkenés tapasztalható.



Bár a tudományos előrejelzések szerint folytatódni fog az új esetek számának csökkenése, "mindent meg kell tennünk a járvány hatásainak megfékezésére" - fogalmazott a francia járványügyi igazgató.



Az országban május óta 3547 majomhimlős megbetegedést jelentettek. Ezzel Franciaország negyedik helyen áll az európai országok rangsorában, de hetediken a lakosságarányos számítás szerint. A fertőzöttek egy százaléka szorult kórházi ellátásra, s a szám stabil a járvány kezdete óta - jelezte az egészségügyi tárca, amely szerint az adatok arra utalnak, hogy az ország túljutott a járvány tetőzésén.



Az ország 220 oltóközpontjában eddig 70 ezer oltást adtak be.



A hét végéig 140 ezer majomhimlő elleni oltóanyagot osztanak szét az ország területén - jelezte Jérome Salomon. Az illetékes szerint az oltás ugyanakkor nem elegendő a járvány megfékezéséhez, a megelőzés, valamint az egyéni és kollektív védekezés is nagyon fontos.



A majomhimlő vírusa általában csak enyhe tüneteket okoz, például lázat, fejfájást, izomfájdalmat és bőrkiütést. Ritka esetekben azonban halálos kimenetelű is lehet.



A WHO szerint a jelenlegi globális majomhimlőjárvány kitörése óta az esetek többségét a férfiakkal szexuális kapcsolatot tartó férfiaknál találták, különösen azoknál, akiknek több partnerük van.

MTI