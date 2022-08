Tíz lány verseng a fiatal csíkszenttamási gazda kegyeiért

2022. augusztus 30. 23:53

Megkezdődött a Házasodna a gazda társkereső tévéműsor ötödik évadának első epizódja hétfőn este. A műsorban Sándor Alfonz csíkszenttamási fiatal gazda kegyeiért tíz lány versenyez, akiket több száz jelentkező közül választott ki. Többségük Magyarországról érkezett Székelyföldre, hogy megismerkedhessenek vele. Alfonz mellett Vera, Péter és Zsolt is keresi párját az RTL Klub műsorában.

Adásba került a Házasodna a gazda társkereső tévéműsor ötödik évadának első epizódja hétfőn este, amelyben a felcsíki Alfonz gazdához is megérkeztek az általa kiválasztott lányok. A tíz jelentkezőt igazi gazdálkodói stílusban, traktorutánfutóval szállította fel Alfonz barátja, Előd az Egyes-kő lábainál található egyik kulcsosházhoz. A többségében az anyaországból érkező lányok Alfonz kegyeiért küzdenek meg az elkövetkező részekben. A beszélgetéseikből kiderült, mindannyian szimpatikusnak, kedvesnek és helyesnek találták első benyomásra, az egyik lány pedig egyenesen az erdélyi Justin Bieberként jellemezte Alfonzot.

Az internetezők pedig Alfonz barátjának, Elődnek a beszólásait is kedvelték, az egyik Facebook-csoportban többet is idéztek hozzászólásaikban. A kedd esti második részben már csak négyen maradhatnak, akiket vendégül lát majd a húszéves gazda. Vele párhuzamosan Vera történetét is követhettük, az elkövetkező napokban pedig Zsolt és Péter választottjait is megismerhetjük a műsorban.

Mint korábban beszámoltunk, a csíkszenttamási Sándor Alfonznak gyerekkora óta élete meghatározó része a mezőgazdaság, családjával több tíz hektárnyi területen gazdálkodnak és állattartással is foglalkoznak. Magyarország legnépszerűbb társkereső műsorában, a Házasodna a gazda című produkció bevezető részében áprilisban mutatkozott be további hét gazdával egyetemben. A folytatásban azonban már csak az a négy vehetett részt, akik a legtöbb levelet kapták. Így került Alfonz adásba, párkereső próbálkozásait pedig tovább nézhetjük a tévében.

A fiatal gazda elmondása szerint olyan lányt keres, aki ugyanannyira szereti a gazdálkodást, mint ő, és azt is fontosnak tartja, hogy fiatalos, életvidám legyen.

Barabás Hajnal

szekelyhon.ro