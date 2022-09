Annalena Baerbock: Nem érdekes, mit gondolnak a német választók

2022. szeptember 2. 00:10

Nem érdekes, mit gondolnak a német választók, Annalena Baerbock szerint inkább az ukrán emberekért kell aggódnia a kormánynak.

„Ha azt az ígéretet teszem az ukrán embereknek, hogy »mellettetek állunk, amíg szükségetek van ránk«, akkor azt be is akarom tartani. Nem számít, mit gondolnak a német választóim, de én teljesíteni akarom az ígéretet az ukrán népnek” – mondta nemrég Annalena Baerbock német külügyminiszter a Zero Hegde portál cikke szerint.

A szerző megjegyezte, a német zöldpárti politikus kijelentése megdöbbentő beismerése annak, hogy a világ vezetői a háborút a lehető leghosszabb ideig el akarják húzni, függetlenül attól, hogy ez mennyit árt azoknak az országoknak, amelyeket képviselniük kellene.

A portál emlékeztet, a németek az egyik legsúlyosabb megélhetési válsággal néznek szembe Európában, a kormányok „melegedőhelyeket” rendeznek be a nagyvárosokban, ahová azok az emberek mennek, akik nem tudják kifizetni a számláikat.

Sok helyen már kimerültek az elektromos fűtőtestek, tűzifa és kályhák készletei, miközben Németországban az infláció csaknem 50 éve a legmagasabb szintet érte el. Azokat, akik tiltakozni terveznek a helyzet ellen, a hatóságok belföldi szélsőségesekként démonizálták – tették hozzá.

A Zero Hedge felidézte, Herbert Reul, Észak-Rajna–Vesztfália CDU-s belügyminisztere nemrég azt mondta, azok a németek, akik esetleg tiltakozni akarnak az energiaellátás megszűnése ellen, “az állam ellenségei”, akik meg akarják buktatni a kormányt.

hirado.hu