Az idén is tanszercsomagokkal segíti a tanévkezdést a KDNP frakciója

2022. szeptember 2. 14:33

Idén is tanszercsomagokkal segíti a tanévkezdést a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciója, a felajánlásokat pénteken adták át az Ökumenikus Segélyszervezet csepeli központjában.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője kiemelte: az együttműködés több évre nyúlik vissza az Ökumenikus Segélyszervezettel, egy olyan hagyomány, amit szeretnének idén is folytatni.



Különösen fontosnak tartotta, hogy minél több családnak nyújtsanak segítséget, akiknek nehézséget okoz a gyerekek iskoláztatása.



Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke utalva a segélyszervezet akciójára, miszerint Töltsük meg együtt 2000 rászoruló gyermek iskolatáskáját!, kiemelte: nem lehet kétezres számban maximálni azok számát, akik rászorulnak a felajánlásokra. A rászorulóknak bármikor jól jön a segítség - mutatott rá.



Rétfalvi Dorottya, az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjának vezetője köszönetet mondott a felajánlásért, és egyúttal az esélyegyenlőségen alapuló iskolakezdés fontosságát hangsúlyozta.



Sikerült az előzetesen tervezett kétezer tanszercsomagot összeállítani, de újabb és újabb megkeresések érkeznek hozzájuk. Nemcsak tanévkezdéskor érkeznek kérések, hanem folyamatosan év közben is - tette hozzá.



Most közel száz család iskolakezdését könnyítik meg a KDNP frakciója által átadott tanszercsomagok, amelyek iskolatáskát, tanszereket, füzeteket, íróeszközöket tartalmaznak.

MTI