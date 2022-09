Callum Styles visszatér a Championshipbe

2022. szeptember 2. 14:37

A magyar válogatott labdarúgóját, Callum Stylest az angol harmadosztályba kiesett klubja, a Barnsley kölcsönadta a második vonalban szereplő Millwallnak.

A válogatott futballista – MTI/Kovács Tamás

A 22 éves futballista megszerzését honlapján jelentette be a Championshipben érdekelt új együttese, mely jelezte, hogy a 2022/23-as szezonra vette kölcsön Stylest, aki elsősorban a középpálya bal oldalán vethető be. Ő a csapat nyolcadik nyári szerzeménye.



Callum Styles - aki 2018 nyarán szerződött a Barnsley-hoz - márciusban, Szerbia ellen mutatkozott be a magyar nemzeti csapatban, melyben eddig hat alkalommal szerepelt.

MTI