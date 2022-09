Fontos, hogy milyen körülmények között élnek az idősotthonok lakói

2022. szeptember 2. 14:45

Hatvanezer emberről gondoskodnak ma Magyarországon idősotthonokban, és a kormánynak fontos, hogy milyen körülmények között élnek - mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten.

Fülöp Attila az energetikai felújításon átesett Názáret Ház és új, fekvőbeteg-szállításra is alkalmas liftjének átadásán elmondta: a kormány az elmúlt 12 évben minden intézkedésével a családokat akarta erősíteni, hogy a szociális biztonság első védvonalai lehessenek. Ugyanakkor vannak olyan élethelyzetek, amikor ez nem lehetséges.



Mindig volt, van és lesz igény arra, hogy egy-egy idős embert intézmény ápoljon, ezért a kormány az elmúlt években számos, ezen otthonok infrastrukturális megújítását, bővítését szolgáló pályázatot hirdetett - közölte.



A most átadott, a Katolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő II. kerületi Názáret Ház energetikai felújítását és a lift építését a kormány 140 millió forinttal támogatta. A beruházás keretében hőszigetelték az épületet, napelemeket helyeztek el rajta és kicserélték a nyílászárókat. Emellett új, fekvőbeteg-szállításra is alkalmas liftet építettek, teljesen akadálymenetessé téve a házat.



Fülöp Attila kiemelte: szilárd és megingathatatlan a kormány és az egyházak együttműködése, amelynek során a kormány támogatja az egyházak közfeladat-ellátását.



Az államtitkár szerint a felmerülő viták ellenére két okból is vitathatatlan: az egész társadalom, a hívők és nem hívők érdeke is az, hogy minél jelentősebb legyen az egyházi szerepvállalás a szociális területen.



Egyrészt az egyházak már akkor is vállalták ezt a szolgálatot, amikor még az államok nem, vagyis mindenféle szociális munkát alapvetően a keresztény karitász alapoz meg. Másrészt az egyházi szociális intézmények képesek lelki többletet és közösségi életet adni gondozottjaiknak - emelte ki.



Megjegyezte: az egyházi karitatív szervezetek mindig hadra foghatók, így volt ez az ukrajnai háború kitörésekor is, amikor azonnal ott voltak a határon, hogy segítsék a menekülteket.



Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója köszöntőjében ismertette, a szervezet a jelenleg négy házban működő XXIII. János otthon fenntartójaként évente jelentős összeget fordít az épületekre és a kapcsolódó infrastruktúrára, de a mostani felújításhoz ez nem lett volna elegendő.



A főigazgató elmondta, az otthon részeként Máriaremetén működő Názáret Ház teljes körű energetikai megújulása és az új lift pályázati pénzből, kormányzati és önkormányzati támogatásból valósulhatott meg.



Őrsi Gergely, II. kerületi ellenzéki polgármester arról beszélt, a XXIII. János otthon munkatársai munkájukkal nem csupán segítenek a gondoskodásra szorulókon, hanem bizalmat is építenek a közösségben. Szolgálatuknak köszönhetően a II. kerületi közösség tudja, hogy ha a szerettei bajba kerülnek, ápolásra szorulnak, akkor van, akikre számíthatnak - hangoztatta.



"Napjainkban, amikor rengeteg dologban megrendül a bizalmunk, különösen fontos, hogy legyenek ilyen stabil intézmények" - fogalmazott a polgármester.



A Názáret Ház 88, többségében demenciával élő ember idősotthoni ellátását és 10, demenciával élő ember napközbeni ellátását biztosítja.



Az otthont Regőczi István katolikus pap alapította szülői házában az 1980-as évek elején. A jelenlegi épületegyüttes több részletben épült fel.

MTI