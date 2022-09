Fidesz: Gyurcsányék az energiaellátást is veszélyeztetik

2022. szeptember 2. 15:24

A Fidesz szerint "Gyurcsányék az energiaellátást és a rezsicsökkentést is veszélyeztetik felelőtlen és veszélyes politikájukkal".

A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt kommentálta így, hogy a DK-s Varju László kijelentette: a kormánynak kötelessége kártalanítani a "gázszámlákkal átvert" családokat.



A Fidesz úgy fogalmazott, "a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje még most is a káros brüsszeli szankciók mellett kardoskodik", miközben a szankciók energiaválságot okoznak egész Európában.



"Gyurcsányék itthon napi szinten támadják a rezsicsökkentést és folyamatosan próbálják megtéveszteni a magyar családokat, Brüsszelben pedig Gyurcsány felesége lobbizik azért, hogy Magyarország ne kapjon uniós forrásokat" - írták.



A Gyurcsány-tagozatoknak nem tetszik, hogy a Fidesz-KDNP-kormány a háborús helyzetben is biztosítja Magyarország energiaellátását, és fenntartja a rezsicsökkentést, amivel egy átlagos fogyasztású család ezután is a valós piaci ár hetedéért kapja meg az áramot, és tizedéért a gázt - olvasható a közleményben.

MTI