Lovrencsics: Splitben minden a Hajdukról szól

2022. szeptember 2. 15:35

Splitben minden a Hajdukról szól Lovrencsics Gergő korábbi válogatott labdarúgó szerint, aki tavaly nyáron igazolt a klubhoz.

Lovrencsics a spalatói klub mezében – HNK Haljduk Split

"Voltam a Ferencváros játékosa, de ez teljesen más. Itt az egész város ebből él. A sarki fűszerestől a postásig, mindenkit a Hajduk éltet. Ez itt egy életforma" - mondta a közmédiának a 34. születésnapját csütörtökön ünneplő jobboldali védő, akit ennek megfelelően sokan felismernek az utcán, az interjú után is fényképet kértek tőle gyerekek a Poljud Stadionnál.



Lovrencsics úgy vélte, a horvát bajnokság intenzívebb a magyarnál. Szerinte Horvátországban jól működik az akadémiai rendszer, ezért sok fiatal kap lehetőséget, akik élni akarnak vele és arra vágynak, hogy kitűnjenek.



"Nem vagyok csapatkapitány, de úgy tekintenek rám. Feladatom, hogy a tapasztalatomat átadjam a fiataloknak. Minden poszton konkurenciaharc van, ami a játékosok hasznára van, ha ezt megfelelően tudják kezelni. Az enyémen eddig rotáltunk, de kiderül, mi lesz most, hogy befejeztük a nemzetközi kupaszereplést" - beszélt a csapaton belüli helyzetéről Lovrencsics, aki hozzátette, a Konferencia-liga selejtezőjében a tavaly Európa-liga-győztes Villarreal a lehető legnehezebb ellenfél volt, ennek megfelelően erősebbnek és tapasztaltabbnak bizonyult.



A célok kapcsán azt mondta, hogy a Hajduk szeretné letaszítani a trónról a Dinamo Zagrebet, amely az előző 17 idényből 16-szor lett bajnok, de ez nem lesz könnyű, mert a rivális anyagilag előrébb tart és papíron jobb csapat. Jövőjéről elárulta, hogy 2023 nyarán jár le a szerződése, de utána sem szeretné abbahagyni a profi pályafutását, mert érez magában még két évet. Utalt arra, hogy szívesen maradna, mert nemcsak ő maga, hanem a családja is jól érzi magát Splitben, a gyerekek is beilleszkedtek a több tannyelvű óvodába, illetve már éneklik a Hajduk indulóit.

Lovrencsics elárulta, továbbra is követi a magyar bajnokságot és kiemelten előző együttesét, a Ferencvárost, ha teheti, nézi is a mérkőzéseit. A zöld-fehérek szerinte kiemelkednek az OTP Bank Liga mezőnyéből, kihívóként pedig azt a Kisvárdát említette, amely kellemes meglepetést jelentett számára a Hajdukkal vívott nyári felkészülési mérkőzésen. Úgy fogalmazott, kifejezetten "szimpatikus futballt játszik" az NB I legutóbbi ezüstérmese, viszont hosszú távon a mentális fölény a fővárosiaknál van.



"Nem egyszerű a Fradi csoportja, de szurkolok, hogy sikerüljön továbbjutnia" - jelentette ki Lovrencsics utalva arra, hogy a magyar bajnok a francia AS Monacóval, a szerb Crvena zvezdával és a török Trabzonsporral küzd majd az Európa-liga csoportkörében.



A címeres mezt 44-szer magára öltő Lovrencsics, aki két Eb-n is szerepelt, tavaly októberben mondta le a válogatottságot, s bár kicsit hiányzik neki a nemzeti együttes, de szerinte a posztján Fiola Attila, Nego Loic, Botka Endre és Bolla Bendegúz is képes az elvárt szintet hozni.



"Éveken át dolgoztam együtt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal és úgy érzem, most érett be igazán a munkájának gyümölcse. Az angliai 0-4 alkalmával minden játékos fizikálisan és mentálisan is csúcson volt, ami a szakmai stábot dicséri" - jelentette ki Lovrencsics. Hozzátette, szerinte szeptemberben is jó eredményeket érhet el a Nemzetek Ligája élvonalában meglepetésre csoportelső válogatott a németek és az Európa-bajnok olaszok ellen.



A Splitben zajló vízilabda Európa-bajnokságon a férfiak keddi negyeddöntőjére mindenképpen szeretne kilátogatni. Mint mondta, még "Kásásék idejében" szerette meg a sportágat, amelynek nagy mérkőzéseire otthon is kiment, példaként említette a Duna Arénában rendezett 2020-as Eb-döntőt, amelyet a magyarok ötméteresekkel nyertek meg a spanyolok ellen.

