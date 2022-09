Sokféle támogatás, hogy mindenki megőrizhesse magyarságát

2022. szeptember 2. 18:53

A magyar kormány támogatja a horvátországi magyar oktatási és kulturális szervezeteket annak érdekében, hogy ezen a területen is mindenki meg tudja őrizni magyar voltát, és gyerekeit is magyar módon tudja nevelni - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Kopácson, ahol a horvátországi magyar iskolásoknak adott át beiskolázási csomagokat.

A beiskolázási csomagok átadása már hagyománnyá vált, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma már tíz éve segíti így az iskolába induló magyar gyerekeket, a Nemzetpolitikai Államtitkárság pedig ebben segíti őket - magyarázta a politikus.



A diákokhoz szólva kiemelte: a sok tanulás mellett remélhetőleg lesz lehetőségük arra is, hogy jó közösségeket hozzanak létre, és jól érezzék magukat.



A magyar kormány szeretne segíteni abban, hogy mindenki meg tudja őrizni magyarságát, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy minél többen járjanak magyar óvodába, majd magyar általános és középiskolába. Ezt követően pedig az egyetemi évek alatt is támogatást nyújtanak a magyar fiataloknak.

Potápi Árpád János felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg 15 715 magyar elsős van a határon túli magyarság soraiban a Kárpát-medencében. Reményét fejezte ki, hogy a kisdiákok sikerrel veszik az első akadályokat az óvoda után, és sikeres lesz az első tanévük is.



MTI