Szili Katalin: a Bácskortárs vándorkiállításon az összetartozás élménye

2022. szeptember 2. 20:43

A Bácskortárs vándorkiállítás anyagában egyszerre érhető tetten az alkotás és rácsodálkozás öröme, valamint az összetartozás élménye - jelentette ki Szili Katalin a kecskeméti és környékbeli művészek alkotásait bemutató tárlatsorozat pénteki megnyitó ünnepségén, Helvécián.

A miniszterelnöki megbízott köszöntőjében fontosnak nevezte, hogy a vándorkiállításnak köszönhetően nem csupán a megyeszékhelyen, de a környező településeken is lehetőség nyílik "kicsit megmerítkezni a hétköznapok súlyát és rutinját feledtető" festészetben.



Elmondta: a tárlat hat festőművész 24 munkáját vonultatja fel, melyek tematikájukat és technikájukat tekintve más és más világot sugallanak ugyan, ám üdítő közös vonásuk a fény visszatérő megjelenítése. Az alkotókat méltatva úgy fogalmazott: mindannyian jeles képviselői a kortárs magyar művészetnek.



Az itt közszemlére tett festmények önmagukban is megtestesítik a flow-élményt, a boldogságot, az öröm érzését, mert képesek az örökkévalóságban egy fontos pillanatot megörökíteni, legyen ez akár a történelem, a teremtett világ szépsége vagy érzelmek kifejezése - fogalmazott.



Mint fogalmazott: jó érzés, hogy a kiállított alkotásokról nem a borúlátás tükröződik. Kiemelte: manapság különösen fontos mindaz, ami az emberek számára védelmet biztosít: a családok, a közösségeink. Meg kell őrizni, ami ezeket a közösségeket táplálja - húzta alá.



Seiner Ágnes, a tárlatot létre hozó kecskeméti Itt Vagyunk, Támogatunk Egyesület vezetője az eseményen arról beszélt: a pénteki megnyitó után a megyeszékhely környéki településeken, így Helvécia után Ballószögön, majd Lajosmizsén és Kerekegyházán is látható lesz a tárlat. Az utolsó helyszín a kecskeméti egyetem lesz, ahol novemberben kibővített formában tekintheti meg a nagyközönség a hat művész alkotásait.

MTI