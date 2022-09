Cél, hogy Magyarország gazdasági növekedése megmaradjon

2022. szeptember 2. 20:54

A legfontosabb cél, hogy egy globális és Európát érintő recessziós környezetben Magyarország gazdasági növekedése megmaradjon - mondta Gulyás Gergely a villamosipari és szereléstechnikai termékeket gyártó OBO Bettermann vállalat ünnepi rendezvényén pénteken Bugyin.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter annak fontosságát is hangsúlyozta, hogy az a befektetőbarát környezet, amely az elmúlt években Magyarországot jellemezte, továbbra is megmarad.



Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy az OBO Bettermann vállalatcsoport újabb kapacitásbővítő beruházásról döntött, ennek keretében új felületkezelési eljárást honosít meg, és logisztikai kapacitásait is bővíti Bugyin. A 100 új munkahelyet teremtő, több mint 18 milliárd forint értékű beruházás megvalósításához egyedi kormánydöntés alapján a magyar állam 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.



Az OBO Bettermann családi vállalat 110. és a cég elnöke, az alapító unokája, Ulrich Bettermann 75. születésnapját ünneplő eseményen Gulyás Gergely rendkívül sikeresnek nevezte a magyar-német gazdasági együttműködést.



Felidézte, hogy Magyarországon a társasági adóterhek a legalacsonyabbak közé tartoznak, a személyi jövedelemadó is az egyik legalacsonyabb, és a koronavírus-válság alatt is mindent megtettek annak érdekében, hogy a munkanélküliséget meg tudják előzni és a munkahelyeket meg tudjuk őrizni.



"A következő hónapok legnagyobb feladata is ez lesz" - folytatta, hozzátéve: bízik abban, hogy az ehhez hasonló beruházások is azt fogják szolgálni, hogy - miközben munkahelyek szűnnek meg -, munkahelyek jöjjenek létre, és miközben a hihetetlen magas energiaárak miatt egyre nagyobb érték lesz a megbízható munkahely és a jó befektetés, legyenek olyan fejlesztések, amelyek kiutat mutatnak ebben a nehéz időszakban.



A német beruházások éppen ezért kulcsfontosságúak Magyarországon - mutatott rá.



A miniszter kitért arra is, hogy a több mint 60 országban jelenlévő OBO Bettermann cégnek Magyarországon van a legnagyobb gyártókapacitása, itt dolgoznak a legtöbben.



Ma a cég több mint 1300 embernek nyújt munkát és megélhetést Magyarországon, a három magyarországi cégük éves összesített árbevétele az 50 milliárd forintot is meghaladta tavaly - tette hozzá.



Ulrich Bettermann egyebek mellett arról beszélt, hogy "nehéz időket élünk, és nem tudjuk, hogy télen és tavasszal hogyan változik korunk". Elmondta azt is, hogy az OBO előre gondolt, és például katari cseppfolyósított gázt biztosított az energiaigényének biztosítására.



Szavai szerint rendkívül modern üzemet építettek fel Magyarországon, és ez a sikertörténet folytatódni fog.



Hernádi Lajos, az OBO Bettermann Hungary Kft. ügyvezetője a többi között arról beszélt, hogy ma az OBO-vállalatcsoport megkerülhetetlen szereplője a villamosipari termékek gyártásának és értékesítésének, és az egymást követő válságok ellenére is töretlen volt a fejlődés az elmúlt években.

MTI