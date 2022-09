Átadták a négycsillagos Hungarikum Hotelt Lakiteleken

2022. szeptember 2. 20:55

Átadták a kiemelt kormányzati beruházásként megvalósult, négycsillagos Hungarikum Hotelt pénteken a Lakiteleki Népfőiskola területén.

Az eseményen Lezsák Sándor, a népfőiskola alapítója, az Országgyűlés alelnöke úgy fogalmazott: a Hungarikum Hotel 79 szobás superior szálloda, a népfőiskola és Lakitelek ékköve.



Lezsákné Sütő Gabriella, a népfőiskola igazgatója kiemelte: a mintegy 8 milliárd forintos állami támogatásból 2 év alatt felépült szálloda, amely hasznosítja a helyi termálvízből adódó lehetőségeket is, 80 új munkahelyet teremtett. Célja a népfőiskolai hálózat támogatása, a szervezet önfenntartóvá tétele. Lezsák Sándor hangsúlyozta: ma már egy népes, közel 300 fős csapat gondoskodik a Hungarikum Liget mintegy 40 létesítményének működtetéséről, fenntartásáról is. Velük szemben ugyancsak nagy a felelősségük munkáltatóként, hiszen vonzó és egyben az eredeti elképzeléseket szolgáló munkakörülményeket kell biztosítaniuk minden kollégájuknak.



Lezsákné Sütő Gabriella elmondta: az új épületet egy Makovecz-tanítvány, Tamás Gábor főépítész tervezte. A komplexum szokatlan formája ölelő kart szimbolizál és nem csupán formájában, de tartalmában is megjeleníti a magyar értékeket, a nemzet csúcsteljesítményeit. Hozzájárulva ezzel a honi hagyományok és értékek széleskörű megismertetéséhez, a nemzeti összetartozás erősítéséhez. Tájékoztatása szerint a szobák egy-egy hungarikumról kapták nevüket, a hotel hangulata pedig klasszikus eleganciát tükröz, amelyet modern technológiai megoldások ötvöznek.



Jövőbeni szándékaik egyike a gyógyszálló minősítés megszerzése, továbbá 2023-ban várhatóan egy új, 1000 fő befogadására alkalmas rendezvénycsarnok is elkészül a hotel közelében - tette hozzá, megjegyezve: hamarosan TB-támogatott betegek számára is igénybe vehető lesz a szálloda.



A 26 hektáros Hungarikum Liget minden létesítményét termálvízzel fűtik és terveik között szerepel a területen egy napelempark kialakítása is - mondta az igazgató.

