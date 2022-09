Gázszállítások - Egymásra mutogat Európa és Oroszország

2022. szeptember 3. 19:40

Az orosz gázra vonatkozó európai árplafon bevezetését jelentette be tegnap Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnökének tervét a G7-es országok pénzügyminiszterei is támogatták. Ursula von der Leyen arról is beszélt tegnap, hogy az unió már több gázt vásárol Norvégiától és az Egyesült Államoktól, mint Oroszországtól, és a gáztározók feltöltöttsége jóval a tervezett határidő előtt befejeződhet. Szijjártó Péter úgy kommentálta a tervezetet: „Szeretném először látni a részletes javaslatot. Meg kell nézni, hogy ez segíti-e Magyarországot vagy nem” – idézi az M1 Híradójában elhangzottakat a Híradó.hu.

Szilárd meggyőződésem, hogy itt az ideje az Európába irányuló orosz vezetékes gáz árplafonja korlátozásának – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke pénteken. Ursula von der Leyen azt mondta: a gázársapka bevezetésére azért van szükség, hogy az EU fellépjen az ellen, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök manipulálhassa az európai energiapiacot.

„Korábban megállapodtunk a közös tárolásról, és az európai tárolási szint jelenleg 80 százalékon áll. Ezt a vártnál gyorsabban sikerült teljesíteni, valójában csak novemberre terveztük ezt elérni. Intenzíven dolgoztunk azon, hogy más szállítók felé fordulva megszabaduljunk az orosz gáztól való függőségünktől. Mostanra Norvégia több gázt szállít Európába, mint Oroszország, az Egyesült Államok pedig nagy mennyiségű cseppfolyósított földgázt szállít Európába, de mindez nem elég” – mondta Ursula von der Leyen.

Szeretném először látni a részletes javaslatot – így reagált az Európai Bizottság elnökének felvetésére Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az ATV-nek úgy fogalmazott: meg kell nézni, hogy ez segíti-e Magyarországot vagy nem.

Ugyanebben az interjúban Szijjártó Péter azt is mondta, hogy „nevezhetnek a Gazprom bármijének, ha ez az ára, hogy az emberek fűtsenek”.

Az orosz gáztól nagymértékben függő európaiak azzal vádolják Moszkvát, hogy a gázkérdést nyomásgyakorlásra használja – erről a Kreml szóvivője beszélt a héten egy interjúban. Szerinte semmi más nem akadályozza az orosz gázszállítást, csak a szankciók okozta technológiai problémák.

Oroszország kész teljesíteni minden kötelezettségét. De az európai országok, Kanada, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szankciókat vezetett be az Orosz Föderáció ellen, amelyek nem teszik lehetővé a normál karbantartási és javítási munkákat. Nincs egyéb akadálya annak, hogy Oroszország teljesítse kötelezettségeit – jelentette ki Dimitrij Peszkov.

A magyar kormány hangsúlyozza, hogy itthon nem lesz energiahiány, van és lesz is elég gáz, áram és fűtőanyag. Erről a pénteki kormányülésen is szó volt, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök vezetett. Az erről szóló tájékoztatás szerint a kormány mindent megtesz azért, hogy a háborús inflációtól megvédje a magyarokat, és megvédje a rezsicsökkentést – olvasható a Híradó.hu-n.

Az eredeti cikk és a Híradó kapcsolódó részlete ITT érhető el.

MNO