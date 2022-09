A gendersemleges nyelvhasználat miatt perelik a Volkswagent

2022. szeptember 3. 22:40

Németországban első fokon pert vesztett, ezért fellebbez a VW egyik alkalmazottja, akit idegesíteni kezdtek az Audinál a gendersemleges nyelvhasználatra vonatkozóan bevezetett irányelvek. A bíróság szerint az illetőnek nincs joga ahhoz, hogy „békén hagyják”.

A Müncheni Regionális Felsőbíróságon (Oberlandesgericht München) folytatódik annak a Volkswagen-alkalmazottnak az ügye, aki sérelmezte a cégcsoporthoz tartozó Audinál elfogadott gendersemleges nyelvhasználatra vonatkozó munkahelyi előírásokat.

A Volkswagen alkalmazottja a perben általános személyiségi jogainak megsértésére hivatkozik. Az Audinál tavaly lépett hatályba az az új irányelv, amely a nemi megkülönböztetésre irányuló szóhasználatot kerülendőnek minősíti.

A munkavállalót idegesítette ez, és tiltakozott az ellen, hogy a vele való kommunikációban az új szabályokat bármilyen módon is alkalmazzák. Éppen ezért az Ingolstadti Járásbírósághoz fordult, hogy bíróságon támadja meg az új irányelveket.

Első fokon a bíróság elutasította kérelmét, igaz, technikai okokra hivatkozva. A bíróság arra a következtetésre jutott ugyanis, hogy az irányelvek csak az Audi és az Audi-alkalmazottak vonatkozásában érvényesek, Volkswagen-alkalmazottként a panaszos nem köteles követni azokat.

A bíróság kimondta azt is, hogy nem lehet igaza a panaszosnak pusztán azon az alapon, hogy az irányelvet vele szemben mások alkalmazzák, vagyis, hogy a szabályok „passzív elszenvedője”.

Vagyis: nincs joga ahhoz, hogy „békén hagyják”.

A német nyelvben – ahogy az angolban is – a személyes névmásoknak nyelvtani neme („er”, „sie”, „es”) is van; a szavak ragozása is ennek megfelelően alakul. Ezek közül a harmadik a semleges, éppen ezért a munkahely elvárása az, hogy a fogalmazásmód a – a gender-inkluzivitás jegyében – a semleges nemnek megfelelően történjen.

Ez a gyakorlatban például azt jelenti, hogy a például a „munkatárs” kifejezést a hímnemű „Der Mitarbeiter” és nőnemű „Die Mitarbeiterin” kifejezés többesszámai helyett egységesen a gendersemleges „Mitarbeiter_innen” kifejezéssel kell szóban és írásban használni. A VW alkalmazottja ezt, és az ehhez hasonló nyelvtani megoldások előírását sérelmezi.

A Volkswagen-alkalmazott fellebbezett a döntés ellen, ügyét a Müncheni Regionális Felsőbíróság tárgyalja csütörtöktől (21 U 5235/22 ügyszámon kereshető).

Az Audi üdvözölte az elsőfokú bíróság ítéletét.

Közleményében az áll, hogy a döntés megerősíti a cég elkötelezettségét a gender-érzékeny nyelvhasználat alkalmazása mellett a cég belső munkahelyi és a külvilággal való kommunikációja területén.

mandiner.hu