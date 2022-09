Eltűntnek hitt műkincseket szolgáltatott vissza az FBI

Az Egyesült Államok egy eltűntnek gondolt ókori műemlék mozaikot juttatott vissza Olaszországnak, a mitológiai témájú műkincset a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei adták át az olasz hatóságok képviselőinek pénteken Rómában.

A műkincsről 2020-ban szerzett tudomást az FBI műkincs-bűncselekményekre szakosodott egysége, amikor egy ügyvéd kereste meg őket, hogy névtelenséget kérő ügyfele birtokában van egy hatalmas, a mitológiai Medúzát ábrázoló mozaik. A nyomozó hatóság közlése szerint a mozaikot 16 – egyenként 40-100 kilogramm súlyú – darabban tárolták egy Los Angeles-i raktárban.

A műkincs visszajuttatását hosszabb nyomozás előzte meg. Az eljárásba bevonták az olasz hatóságokat is, amelyek megállapították, hogy az Olaszországból került a tengerentúlra, nagyjából egy évszázada. Az Egyesült Államokban egyetlen nyomát találták, egy 1959-es újsághirdetésben eladásra kínálták. Az FBI közleménye szerint a leletet visszajuttató „ügyfél” nem rendelkezett eredetigazolással tulajdonáról, így azt nem tudta értékesíteni.

A szállítmány már áprilisban Rómába érkezett, a különleges szállítás költségeit a korábbi tulajdonos állta. Olasz szakemberek jelenleg a mozaikok tisztításán és helyreállításán dolgoznak, de köszönhetően a megfelelő hőmérsékletű tárolásnak az viszonylag épségben megmaradt – számolt be róla amerikai hatóság.

Az FBI közleménye az átadás kapcsán úgy fogalmazott, hogy a megtalált és visszaadott emlék „Róma történelmének kulcsfontosságú része”.

A CNN szombaton összeállítást közölt arról, hogy az FBI a közelmúltban – házkutatási végzés alapján – a New York-i Metropolitan Múzeumban is számos műkincset lefoglalt annak gyanújával, hogy lopás vagy fosztogatás révén kerültek el jogos tulajdonosaiktól, illetve származási országukból. Egy kerületi ügyész azt is elmondta, hogy jövő héten újabb műtárgyakat juttatnak vissza jogos tulajdonosaikhoz; Olaszországba 58 tárgy kerül majd vissza, amelyek közül 21-et találtak meg a híres New York-i múzeumban, míg Egyiptomnak 16 műtárgyat adnak vissza az amerikai hatóságok, amelyek közül 11 szerepelt korábban a Metropolitan gyűjteményében.