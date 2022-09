Eladták a világ egyik leghíresebb tengeri erődjét

Az erőd a távolban, a tengerről fotózva Fotó: Wikipedia

Bull Sand Fort, amely Anglia keleti partjainál, a Humber-torkolatban található, a közelmúltban került a kalapács alá, ahol 490 ezer fontért (közel 230 millió forintért) el is kelt. Az 1915 és 1919 között épített egykori brit katonai bázist mind a két világháborúban használták. A különleges építmény jelentős felújításra szorul, azonban a benne rejlő lehetőségek határtalanok. A Bull Sand Fort egykor 200 fős helyőrséget is képes volt elszállásolni, így akár rendezvényhelyszín, hotel vagy épp exkluzív villa is lehet belőle.

Az erődöt a katonaság 1956 óta nem használja, így az lényeges romláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Az épülethez pince, három emelet és egy kilátótorony is tartozik. A nyáron megrendezett aukció csupán 50 ezer fontról indult, azonban érdeklődőből Bull Sand Fort hírnevéhez mérten nem is volt hiány.

Az erődítmény egyébként összetartozott a nem messze található Haile Sand Forttal amelyet 2018-ban bocsátottak árverésre.

Az erőd napjainkra egész kis földalatti kultusznak örvend, hiszen számtalan videóban szerepelt, mint a legelszigeteltebb és legbiztonságosabb helyek egyike a világon. Emellett persze az elhagyott helyeket felfedező urbex mozgalomnak is a szent grálja volt idáig az épület. Természetesen nem csak egy zombi apokalipszis alkalmával lehet hasznos a tengeri elszigeteltség.

Hajdanán 200 katona látott el az erődben szolgálatot, amit csak légi vagy vízi úton lehetett megközelíteni. Méretéből adódóan tehát az új tulajdonos dönthet akár egy exkluzív hotel építése mellett is, de természetesen egy impozáns villának is átalakítható a létesítmény.