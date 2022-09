Őrizetbe vették Soros György bizalmasát

Soros György egyik bizalmasát, Neil Phillipset Spanyolországban tartoztatták le, mert a vádak szerint tiltott piaci manipulációval élt, emiatt pedig a saját pénzügyi vállalkozása, valamint a Soros Fund Management is jelentős hasznot könyvelhetett el.

Neil Phillipset a héten vették őrizetbe Spanyolországban az Egyesült Államok kérésére - számolt be az Index a Bloomberg nyomán. Az amerikai hatóságok ugyanis arra gyanakszanak, hogy az 52 éves férfi öt évvel ezelőtt törvénytelen eszközökkel manipulálta a tőzsdét.

Az üzletember - a gyanú szerint - 2017 karácsonyán az amerikai dollár és a dél-afrikai rand árfolyamát manipulálta, ugyanis egy devizaárfolyam-opciós ügylettel arra spekulált, hogy Cyril Ramaphosa elnök 2017 végén történő megválasztása esetén a rand jelentősen erősödni fog a dollárhoz képest. Ez azt jelenti, hogy ha 2018. január 2-ig a dollár–rand árfolyam bármikor is 12,5 alá esett volna, akkor az üzletembernek 20 millió dollár nyeresége lett volna.

És bár hiába erősödött a rand árfolyama, nem haladta meg a 12,5-ös árfolyamot 2017 karácsonyára, így Philips terve nem jött be, azonban az üzletember nem esett kétségbe. A cikk alapján ugyanis karácsonykor, a tőzsdei nyitáskor a Nomura Holdings - egy szingapúri pénzügyi holding - egy alkalmazottját utasította, hogy 12,5 alá szorítsa be az árat. Hozzáteszik, ezt több olyan magánlevél is bizonyítja, amely az Amerikai nyomozó hatóságok birtokában van.

Mindezt nagyjából sikerült is megvalósítani, amelynek következményeképpen Phillips pénzügyi vállalata, a Glen Point Capital 16 millió dollárt nyert, míg Soros György befektető cége, a Soros Fund Management 4 millió dollárra tett szert.

Azonban az üzletember zárt körben, cége befektetői előtt beszélt arról, hogy miképpen sikerült rekordprofitot felmutatni az évben.

A Nomuránál belső vizsgálatot indítottak, az ügy pedig most ért arra a pontra, hogy az üzletembert őrizetbe vegyék a hatóságok. Rosa Abrantes-Metz közgazdász szakértő azonban Bloombergnek azt mondta, Phillips azzal fog védekezni, hogy amit tett nem manipuláció, hanem agresszív kereskedés. Megjegyezte, hogy a piaci manipulációt nehéz bizonyítani.

Az üggyel kapcsolatban sem Philips, sem pedig jogi képviselője nem nyilatkozott. A Nomura Holdings-ot jelen pillanatban semmivel nem vádolják a hatóságok, ahogy Soros szervezetét sem, a sajtó kérdéseire azonban egyelőre nem válaszol senki.