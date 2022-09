Trendforduló: idei mélypontján a használtautó-import

2022. szeptember 5. 10:48

Augusztusban fordult elő idén először, hogy 10 ezer alá került a hónap során behozott használt személyautók száma – állapította meg a Datahouse adatai alapján elemzésében a JóAutók.hu. A 9701 importált használtautó 11 százalékkal marad el a tavaly augusztusban regisztrált 10 901 darabtól. Az elemzés emlékeztet: év első öt hónapjában több mint 58 ezer használt személyautó érkezett az országba, 14 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Júniustól azonban fordulat történt, a nyár kezdete óta a havi behozatali számok rendre elmaradnak az előző év értékeitől. Nyolc hónap adatai alapján a használtimport volumene már csupán 4,9 százalékkal áll a tavalyi szint felett.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója az adatokat kommentálva megállapította, augusztusban eleve minden évben érezhető néhány százalékos visszaesés az előző hónapokhoz képest a szabadságolási főszezon miatt. Most augusztusban emellett a bizonytalanság is sokakat visszatartott az autóvásárlástól: a rezsiköltségek sokak számára még ismeretlen mértékű emelkedése mellett a piac felett egyre határozottabban ott lebeg az üzemanyagár-támogatás közeljövőben bekövetkező kivezetésének lehetősége is.

Tovább rontják a használtautó-importőrök lehetőségeit az egyre feljebb kúszó hitelkamatok, illetve a tartósan 400 forint körül alakuló euróárfolyam is. Ráadásul az újautók hiánya miatt a nyugati piacokon is jelentősen drágultak az elérhető használt járművek – tette hozzá a szakértő.

MTI