Eddig másfélszer többen haltak meg a vasúti átjárókban, mint tavaly egész évben

2022. szeptember 5. 16:44

Hét ember halt meg hétfő kora reggel Kunfehértó térségében, amikor egy Opel Corsa és egy motorvonat ütközött egy vasúti átjáróban. A baleset körülményeiről a MÁV szóvivőjét kérdeztük, aki elmondta, hogy a tragédia reggel 6 óra 42 perckor történt Kunfehértó közelében. Az 5 óra 10 perckor induló, Kecskemétről Bajára tartó interrégiós vonat egy személygépkocsival ütközött egy vasúti átjáróban. Biber Anett elmondta, hogy az átjárót csak andráskereszttel jelezték, mással nem volt biztosítva. Kiemelte ugyanakkor: ilyen átjárókban minden esetben meg kell győződni arról, mielőtt a síre hajtanánk, hogy nem közlekedik egyik irányból sem vonat.

Azt is elmondta, hogy az eddigi vizsgálatok alapján a mozdonyvezető minden utasításnak megfelelően végezte a munkáját, betartva a vasútvonalra és a vonatra engedélyezett sebességet. Amint észlelte, hogy egy autó hajtott elé az átjáróba, hangjelzést adott le, valamint gyorsfékezett. A szerelvény fékútja ennek ellenére körülbelül 250 méter volt, és teljesen maga alá gyűrte a Corsát, és a benne ülő hét ember halálát okozta. Biber Anett felidézte, hogy idén már az újév is hasonló tragédiával indult: Tapolcán négyen veszítették életüket, egy ember pedig életveszélyesen megsérült, miután az autójuk vonattal ütközött.

Áprilisban pedig Mindszenten történt vasúti útátjárós baleset: itt öten haltak meg, amikor egy kisteherautó hajtott a vonat elé – a piros jelzés ellenére. Az ütközés erejétől a vonat is kisiklott és az oldalára borult, így annak utasai közül is többen megsérültek. A szóvivő megjegyezte, a hétfői balesetben szerencsére az utasok közül senki nem sérült meg, egyedül a mozdonyvezető szorult kórházi ellátásra.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, április közepén a MÁV figyelemfelkeltő vasútbiztonsági kampányt is indított a balesetek visszaszorítása érdekében. Biber Anett szavai szerint bár csak nagyon szerény mértékű, de mégis javuló tendencia tapasztalható az év eleje óta, de ettől még mindig nagyon „szomorú” az idei év. A hétfői volt ugyanis a 71. vasúti közúti útátjárós baleset 2022-ben, míg tavaly összesen 86 volt. Ami még inkább lesújtó – folytatta a MÁV munkatársa –, hogy 2021-ben 18-an, az idén meg már most 29-en veszítették az életüket ilyen balesetekben, holott ezek mindegyike elkerülhető lenne a KRESZ-szabályok betartásával és nagyobb odafigyeléssel.

A Mávinform tájékoztatása szerint Kunfehértó közelében közben befejezték a baleseti helyszínelést. Kiskunhalas és Kunfehértó között újraindult a vonatforgalom, már nem kell pótlóbuszra átszállni.

