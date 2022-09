Bohócokkal próbált erősíteni a DK Dél-Pesten

2022. szeptember 5. 23:10

Kispesten, Pestszentlőrincen és Csepelen is járt a hétvégén Gyurcsány Ferenc az ország hetven pontjára meghirdetett Szeptemberiális programsorozat részeként. Az eseményeken a pesterzsébeti DK tagjai is megjelentek, többek között az a Nemesné Németh Judit, akinek férje, Nemes László nemrég kénytelen volt lemondani alpolgármesteri tisztjéről a személyét érintő botránysorozat következtében. A helyi DK és MSZP közötti feszültséget növelheti az, hogy amellett hogy a DK korábban a meglévő MSZP-s és DK-s alpolgármester mellé egy újabbat ültetett volna, most még a Nemes megüresedett helyére is saját emberüket helyeznék.

Megkezdte nemrég bejelentett országjárását Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Ennek részeként a politikus az elmúlt hétvégén az úgynevezett Szeptemberiális programsorozat részeként Kispesten, Pestszentlőrincen és Csepelen is járt.

Az eseményen számos fotó is készült a résztvevőkről, többek között a pesterzsébeti DK-ról is, amelynek tagjai bohócokkal is fotózkodtak.

Mi sem találóbb, hiszen az utóbbi időben a sajtó a DK egyre komikusabb XX. kerületi botrányaitól volt hangos.

Az ominózus fotón ugyanis az a Nemesné Németh Judit is szerepel, akinek a férje, Nemes László nemrég kénytelen volt lemondani alpolgármesteri posztjáról.

Nemes egy hosszúra nyúlt botránysorozat következtében kényszerült lemondásra, miután az Adatradar adatigénylése nyomán kiderült, hogy a XX. kerületi önkormányzattól kapott taxikártyáját a családja és ismerősei is előszeretettel használták – többek között bárokba, kozmetikushoz és éttermekbe utazgattak vele –, valamint a benzinkártyával is trükközhetett. Nemes 2,6 millió forintért tankolt üzemanyagot 2019 ősze óta Skoda Octaviájába. Az alpolgármester összesen négy üzemanyagkártyát használt ciklusának majdnem három éve alatt, az egyik kártya ráadásul kifejezetten biankó jellegű volt, vagyis nem volt rendszámhoz kötve. A Gyurcsány-párti politikusnak egy dízeles Skoda Octaviája van, de volt idő, amikor benzinre is költött, nem is keveset. A dízeles Skoda Octaviának egyébként a gyártó tájékoztatása szerint ötvenliteres a tankja, ám a politikusnak sikerült időnként többet, akár 57 litert is beletöltenie.

Úgy tűnik, hogy Nemesné – akit férje mellett szintén lemondásra szólított fel a helyi Fidesz – nem érzi úgy, hogy visszaélt volna férje pozíciójával.

Nemes lemondása mellett a pesterzsébeti baloldal helyzetét MSZP–DK-s belharcok is nehezítik. Mint arról már korábban beszámoltunk, a baloldali bástyaként elkönyvelt Pesterzsébeten Csaszny Márton MSZP-s képviselő nyár elején elhagyta a frakciót. Információink szerint a pesterzsébeti MSZP bomlásának a hátterében a Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc állhat, a kilépett MSZP-s képviselő ugyanis a DK elképzeléseivel szimpatizál. Csaszny külső támogatásával így a DK többségbe kerülhet a képviselő-testületben.

Lapunk korábban arról is írt, hogy a Gyurcsány-párt a korábbi két alpolgármester mellé egy harmadikat is ültetett volna, mindezt a háború okozta válság kellős közepén. Ha ez megtörtént volna, akkor Kovács Eszter MSZP-s és Nemes László DK-s alpolgármester mellett még egy alpolgármesteri helye lett volna a DK-nak. Lapunk legfrissebb értesülései szerint Nemes László lemondása után a DK bejelentette igényét egy párton belüli új alpolgármester kijelölésére. Ez a személy nem más lenne, mint Fekete Katalin DK-s képviselő.

Április 3-án a külpesti kerületekben kifejezetten szoros eredmények születtek. A XX. kerületben például sosem szavaztak még annyian a Fidesz–KDNP jelöltjére, Földesi Gyulára, mint most. Míg korábban a dél-pesti régió a szociáldemokraták terepének számított, a Fidesz politikusai, Földesi Gyula, Lévai István Zoltán és Pap Sándor most csak néhány százalékponttal maradtak le Hiller István, Kunhalmi Ágnes és Arató Gergely mögött.

