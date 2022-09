Se Moszkvába, se Kijevbe nem utazik Ferenc pápa

2022. szeptember 5. 23:35

Ferenc pápa misét mutat be az I. János Pál boldoggá avatása alkalmából tartott ceremónián a vatikáni Szent Péter téren 2022. szeptember 4-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)

Térdsérülése miatt Ferenc pápa a közeljövőben nem tud Kijevbe vagy Moszkvába utazni, és orvosa utasítására nem vesz részt a vallási vezetők szeptember 13–15. közötti kazahsztáni megbeszélésén sem – jelentette be maga a katolikus egyházfő a CNN portugáliai csatornájának adott interjúban, amelyet teljes terjedelmében hétfőn este vetítenek.

A csatorna honlapján hétfőn közzétett részletek szerint Ferenc pápát július végi kanadai látogatását követően a már korábban bejelentett ukrajnai és oroszországi látogatásáról is kérdezték, amelynek célja az lett volna, hogy elősegítse a két ország közötti háború lezárását célzó párbeszédet. A Reuters hírügynökségnek adott júliusi exkluzív interjúban az egyházfő megerősítette: szeretne Kijevbe látogatni, de előtte Moszkvába is elutazna, hogy elősegítse a békét. Azt is elmondta a nyári interjúban, hogy kisebb törést szenvedett a térde, amikor a gyulladt térdszalagja miatt rosszul lépett.

Ferenc pápa korábbi tervei szerint részt vett volna a világvallások és hagyományos vallási gyülekezetek vezetőinek VII. kongresszusán szeptember 13–15. között a kazah fővárosban, Nur-Szultanban, de erre a látogatásra sem kerül sor.

A pápa a hétfői CNN-interjúban a római katolikus egyház tagjainak szexuális visszaélési ügyeit szörnyűségnek nevezte. – Egy pap nem maradhat tovább pap, ha gyermekeket molesztált. Nem maradhat pap. Hogy ezt azért tette, mert beteg, vagy mert bűnöző, azt nem tudom. A pap azért van ott, hogy az embereket Istenhez vezesse, nem pedig azért, hogy Isten nevében elpusztítsa őket. Zéró tolerancia. És ennek így is kell maradnia – szögezte le Ferenc pápa a CNN portugál csatornájának adott interjúban.

