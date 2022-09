Rákóczi-fesztivált rendeznek vasárnap a felföldi Borsiban

2022. szeptember 6. 12:09

Rákóczi-fesztivált rendeznek szeptember 11-én Borsiban, II. Rákóczi Ferenc szülőhelyén, a felújított Rákóczi-kastélyban - tájékoztatta a rendezvényt szervező Teleki László Alapítvány az MTI-t kedden.

A látványos programok vasárnap 11 órakor kezdődnek és 19 órakor érnek véget a Sátoraljaújhelytől alig 5 kilométerre fekvő településen. A rendezvény a Sárospataki Lovasbandérium felvonulásával kezdődik, az érdeklődők ezután találkozhatnak mások mellett a Virtus Dudazenekarral, a gólyalábas színházzal, valamint a Zurgó együttessel is.



A Tárogató pincében tokaji bormustrát és borkóstolót rendeznek a látogatóknak, valamint főzőverseny lesz, amelyen a kort idéző alapanyagokból készül minden étel.



Hangversenyt ad a Musica Historia zenekar, de lesz divatbemutató is korabeli ruhákból - írja keddi közleményében az alapítvány. Hozzáteszik, hogy fellép a Mediterrán Duó, valamint a néptáncos Fitos Dezső társulat, Fábry Sándor pedig stand up műsorral készül.



A borsi Rákóczi-kastélyban született II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én. Áder János magyar és Ivan Gasparovic akkori szlovák államfő 2013-ban kötött megállapodást, hogy közösen mentik meg az épületet. A magyar kormány ezt követően döntött úgy, hogy 805 millió forintos támogatással megkezdi a kastély teljes felújítását.



A várkastélyt 2019-től 2021-ig csaknem 2 milliárd forintból teljesen felújították.

MTI