Az izraeli elnök a Bundestagban

2022. szeptember 6. 12:54

Németország a szabad világ egyik legfontosabb vezetője, és kiáll Izrael államisága és biztonsága mellett, amiért köszönetet és tiszteletet érdemel - jelentette ki Jichák Hercog izraeli államfő kedden Berlinben a német parlamentben (Bundestag).

Jichák Hercog az izraeli csapat ellen az 1972-es müncheni olimpián végrehajtott palesztin terrortámadás ötvenedik évfordulója alkalmából a német államfő, a kancellár, az alkotmánybíróság elnöke és a Bundestag tagjainak részvételével tartott megemlékezésen kiemelte: Izrael nagyra értékeli, hogy Németország vállalja a 11 izraeli állampolgár halálával végződő túszdrámáért az olimpiai játékok házigazdájaként viselt felelősséget, és kárpótlást nyújt az áldozatok hozzátartozóinak.



A német-izraeli közös történelemről szólva aláhúzta, hogy Németország "csodálatos otthona" volt a zsidó népnek. A judaizmus évszázadokon át fejlődött, befolyásos, fontos rabbik sora tevékenykedett német földön, akik sok zsidó társukkal együtt hozzájárultak a zsidóság és egész Németország felemelkedéséhez.



Németország "mélyen beépült népem DNS-ébe", de Németország egyben az a hely is, ahol a legsúlyosabb bűncselekményeket követték el a zsidóság ellen - tette hozzá Jichák Hercog, aláhúzva, hogy az emberiség történetében példa nélküliek mindazok a rémtettek, amelyeket a nácik és segítőik véghez vittek a zsidó nép megsemmisítésére.



A holokauszt emlékezetéről édesapja, Haim Hercog néhai államfő 1987-es németországi látogatásán tett kijelentését idézve hangsúlyozta, hogy csak a halottaknak van joguk felejteni.



Mint mondta, a zsidó nép nem is felejt, bár az emlékezés nehéz, fájdalmas és felkavaró, de kötelező, méghozzá nemcsak a múlt feldolgozása, hanem a jövendő nemzedékek sorsa iránt viselt felelősség miatt is.



Az emlékezés a németeknek is nehéz, de ugyanúgy kötelező, és ennek a munkának közösen kell értelmet adni, vagyis együtt kell formálni a jövőt, hiszen a múltat már nem lehet megváltoztatni, de "a jövő a miénk, és közösnek kell lennie" - jelentette ki az izraeli államfő.



Kifejtette: ez a felfogás mutatkozik meg abban, hogy Németország a legfontosabb állami érdekei közé sorolta "Izrael szabadságát, biztonságát és a zsidó nép jólétét".



Aláhúzta, hogy Németország nagy utat járt be a náci rezsim bukása óta, így már a szabad világ egyik legfontosabb vezetője, "a szellem és a kultúra motorja", és Izrael büszke arra, hogy egy ilyen ország partnere lehet.



Jichák Hercog vasárnap érkezett Németországba háromnapos hivatalos látogatásra. Tárgyalt Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnökkel és Olaf Scholz kancellárral, részt vett a palesztin terrortámadás évfordulójára a túszdráma utolsó helyszínén, a München melletti Fürstenfeldbruck légitámaszponton hétfőn tartott megemlékezésen.

Keddi programjai között szerepel egy látogatás Frank-Walter Steinmeier társaságában Alsó-Szászország tartományban, az egykori Bergen-belseni koncentrációs tábornál, amelynek felszabadításában a brit hadsereg tisztjeként édesapja is részt vett.



MTI