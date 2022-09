Varga Judit igazságügyi miniszter megbeszélést folytatott Prágában

2022. szeptember 6. 18:06

Megbeszélést folytatott kedden Prágában Varga Judit igazságügyi miniszter cseh kollégájával, Pavel Blazekkel és Mikulás Bek európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszterrel, az egyeztetésen a soros cseh uniós elnökség programja mellett áttekintették az Európai Unió előtt álló kihívásokat is.

Varga Judit a Facebook-oldalán a tárgyalásokról beszámolva kiemelte, hogy Magyarország ezután sem támogat olyan uniós intézkedéseket, amelyek tovább növelik az energiaárakat, az inflációt és a szankciók "már így is nagyon súlyos terheit".



Bejegyzésében a miniszter kitért arra, hogy tájékoztatta cseh partnereit Magyarországnak a feltételességi eljárásban az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásairól és támogatásukat kérte ahhoz, hogy az eljárás a cseh elnökség alatt lezárulhasson.



"Magyarországnak és a magyar embereknek hozzá kell jutniuk ahhoz, ami őket megilleti. Ez következik az európai egység és szolidaritás elvéből is" - írta Varga Judit.



Hozzátette: közép-európai országokként Magyarország és Csehország múltja, jelene és jövője is több ponton összekapcsolódik.



A két ország jövője egyik legfőbb közös pontjának az európai közösséghez tartozást nevezte Varga Judit.



bja \ bki \ gkp \ kvs

MTI