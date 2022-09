Az EU az Oroszországnak adott vízumkönnyítés felfüggesztését javasolja

2022. szeptember 6. 19:09

Az Európai Bizottság a schengeni vízumok könnyített kiadását lehetővé tevő EU-orosz megállapodás teljes felfüggesztését javasolja, valamint azt, hogy ne ismerjék el az orosz hadsereg által megszállt ukrajnai területeken kiállított orosz útleveleket - jelentette be Ylva Johansson uniós belügyi biztos kedden Brüsszelben.

Ylva Johansson közölte: a vízumkönnyítési megállapodás felfüggesztése válasz az Európai Unió biztonsági érdekeit és a tagállamok nemzetbiztonságát az ukrajnai háború miatt fenyegető fokozott kockázatokra.



Az orosz állampolgárok többé nem lesznek jogosultak az uniós beutazást megkönnyítő rendszer használatára, ehelyett hosszabb, drágább és nehezebb vízumkérelmezési eljárással kell szembesülniük - közölte az uniós biztos. Az uniós beutazást kérelmező orosz állampolgárok esetében is az uniós vízumkódex általános szabályai lesznek érvényesek, amelyek szerint egyebek mellett a vízumdíj az eddigi 35 euróról 80 euróra emelkedik. A vízumkiadás határideje a kérelem beadásától számított 10-ről 15 napra hosszabbodik, de egyedi esetekben legfeljebb 45 napra is hosszabbítható, ha a kérelem további vizsgálatára van szükség.



"Egy olyan ország, amely háborút folytat egy másik európai állam ellen, nem jogosult vízumkönnyítésre mindaddig, amíg romboló külpolitikát képvisel, folytatja agresszióját Ukrajnával szemben, és figyelmen kívül hagyja a nemzetközi szabályokon alapuló rendet" - fogalmazott az uniós biztos.



Kiemelte: az EU továbbra is biztosítja a belépést a lényeges célból beutazó orosz vízumkérelmezők bizonyos kategóriái, köztük az uniós polgárok családtagjai, az újságírók, a másként gondolkodók és a civil társadalom képviselői számára.



Az Európai Bizottság emellett közös uniós megközelítést is javasolt az Oroszország által megszállt ukrajnai területeken kiállított orosz útlevelek elismerésének elutasítására. A jogalkotási javaslat szerint ez minden tagállamra kötelező érvényű lenne.



Következő lépésként az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament megvizsgálja a vízumkönnyítési megállapodás felfüggesztésére vonatkozó javaslatot.

Elfogadását követően a felfüggesztés az EU hivatalos lapjában való közzétételt követő második napon lép hatályba.

MTI