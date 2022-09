Iskolai támadásokat előkészítő orosz hálózat felgöngyölítése

2022. szeptember 6. 21:01

A Columbine mozgalom és az MKU radikális ukrajnai csoport 187 orosz állampolgárságú követője ellen indítottak nyomozati eljárást Oroszország 46 régiójában - közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közkapcsolati központja.

A nagyszabású akcióban részt vettek az orosz belügyminisztérium és a szövetségi Nyomozó Bizottság nyomozói is. A célpont a tömeggyilkossági ideológiát támogató Columbine terrormozgalom internetes közösségeinek tagjai és adminisztrátorai, valamint a Mániákusok: Gyilkosságkultusz (MKU) nevű ukrajnai radikális csoport tagjai voltak. Harminc személytől hidegfegyvert, valamint terrorista és szélsőséges propagandaanyagokat tartalmazó kommunikációs eszközöket, ukrán szélsőséges csoportok tagjaival folytatott levelezést, valamint erőszakcselekményekről készült fotó- és videofelvételeket foglaltak le. Arra vonatkozó útmutatást is találtak, hogy miként lehet rögtönzött robbanó- és gyújtószerkezetekkel támadást intézni az orosz kormányzati, oktatási és közlekedési infrastruktúra létesítményei ellen.



Az FSZB szerint az akció keretében a hatóságok büntetőeljárásokat indítottak és megelőző intézkedéseket kezdeményeztek.



Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára 2020 áprilisában kijelentette, hogy a fiatalok körében "fokozott érdeklődés" mutatkozik a "schoolshooting" (iskolai lövöldözés) és a Columbine iránt. A tisztségviselő, aki korábban az FSZB igazgatója is volt, ezzel a Colorado állambeli Columbine középiskolájában 1999. április 21-én történt ámokfutásra utalt, amelyben két tizenéves lőfegyverrel, kézigránátokkal és plasztikbombákkal 13 embert ölt meg, majd öngyilkosságot követett el.



A legsúlyosabb ilyen oroszországi támadás az Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten, Kercs városában történt, ahol a 18 éves Vlagyiszlav Roszljakov 2018 októberében egy műszaki iskolában 15 tanulót és öt felnőttet ölt meg, majd önmagával is végzett.

MTI