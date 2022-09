Átalakította a kormányt Liz Truss brit miniszterelnök

2022. szeptember 6. 21:21

Truss, akit kedden nevezett ki hivatalosan a miniszterelnöki tisztségre II. Erzsébet királynő, este csaknem az összes kritikus fontosságú tárca élén változtatásokat jelentett be.

Saját eddigi helyére, vagyis a külügyminiszteri posztra James Cleverly korábbi oktatási minisztert nevezte ki.

Cleverly – gov.uk



Suella Braverman, aki a kedden leköszönt előző miniszterelnök, Boris Johnson kormányában a jogi főtanácsadó tisztségét töltötte be, keddtől a belügyminisztériumot irányítja.

Braverman – gov.uk





A belügyi tárca élén bekövetkezett váltás közvetlen előzményeként, hétfő este bejelentette lemondását Priti Patel eddigi belügyminiszter, akiről korábban is lehetett tudni, hogy Johnson támogatója. Ő volt szinte az egyetlen a brit kormány legmagasabb rangú tagjai közül, aki nem indult a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért és a kormányfői posztért, amikor Johnson a sorozatos belpolitikai botrányok nyomán, a konzervatív frakció nyomására július 7-én bejelentette lemondását.



Liz Truss többhavi választási folyamat győzteseként került a Konzervatív Párt élére, és így a miniszterelnöki tisztséget is átvette Johnsontól.



A belügyi tárca élére kedden kinevezett Suella Braverman is indult a vezetőválasztási versengésben, de a szavazási folyamat korai szakaszában kiesett.



A pénzügyminiszteri tisztségre Liz Truss kormányfő Kwasi Kwartenget nevezte ki. Kwarteng a Johnson-kormányban az üzleti ügyek minisztériumát vezette.



A pénzügyi tárca élén legutóbb Rishi Sunak állt, aki szintén indult a Konzervatív Párt vezetőjének tisztségéért, és a választási folyamat utolsó szakaszában - amelyben a párttagság szavazatai döntöttek az új vezető személyéről - közvetlenül Liz Truss-szal versengett.



Truss a voksok 57,4 százalékának megszerzésével győzött, Sunakra a választáson résztvevő párttagok 42,6 százaléka szavazott.



Rishi Sunak kedd estig nem kapott új kormányzati tisztséget.



Therese Coffey korábbi munka- és nyugdíjügyi miniszter keddtől az egészségügyi miniszteri és a miniszterelnök-helyettesi tisztséget tölti be.

Coffey – gov.uk



A kritikus fontosságú tárcák eddigi vezetői közül egyedül Benn Wallace védelmi miniszter maradt a helyén.



Johnson volt miniszterelnök-helyettese, Dominic Raab - aki az igazságügy-miniszteri tisztséget is betöltötte és a vezetőválasztáson Rishi Sunakot támogatta - kedd este bejelentette, hogy nem vállal kormányzati tisztséget és visszatér a londoni alsóház hátsó padsoraiba.



Ugyanígy tesz Grant Shapps eddigi közlekedési miniszter és Steve Barclay, a Johnson-kormány volt egészségügyi minisztere.



MTI