Morawiecki: Közép-Európa hangja erőteljesen hallható Brüsszelben

2022. szeptember 6. 23:03

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Közép-Európa hangja erőteljesen hallható Brüsszelben, a térségbeli országok apró dolgokban különbözhetnek, de a hangjuk ma sokkal erősebb, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kedden a lengyelországi Karpaczban szervezett 31. Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

A lengyel miniszterelnök cseh hivatali partnerével, Petr Fialával lépett fel este közös pódiumbeszélgetésen.



Fiala úgy vélte: "a közép-európai országok hangja nélkül", ezen belül Lengyelország és Csehország közös fellépése nélkül Európa "nem lenne ennyire egységes az ukrajnai háború ügyében. "A nyugat-európai országok ráébredtek, hogy eddigi politikájuk Oroszországgal szemben nem volt sikeres, jobban kezdték odafigyelni Közép-Európa hangjára, történelmi tapasztalatára, figyelmeztetéseire" - fogalmazott Fiala.



Morawiecki úgy értékelte: Fiala tavaly decemberi kormányra lépése után megszűntek "bizonyos ellentétek" a cseh-lengyel kapcsolatokban, a két ország "egy hullámhosszon tud sugározni" a geopolitikai témákban. Úgy vélte: a globális geopolitikában "fordulóponthoz értünk", jelenleg "az egyhangúság alapvetően fontos, különösen Ukrajna hatékony támogatásában".



Fontosnak nevezte a katonai és a humanitárius segítségnyújtás mellett Ukrajna pénzügyi támogatását is. Kiemelte a közös fellépést az uniós színtéren az energiaügyekben is. Szerinte "az energiapolitika korábbi verziója romokba dőlt, ezeken a romokon pedig új energetikai politikát építünk".



A közép-európai térség hangja "erőteljesen hallható" Brüsszelben", ez részben az uniós soros elnökséget jelenleg betöltő Csehországnak köszönhető, valamint annak is, hogy "egyesültünk a visegrádi csoportban, de a balti országokkal, Romániával, Bulgáriával, Horvátországgal is" - folytatta Morawiecki. "Apró dolgokban különbözhetünk Közép-Európában, de a hangunk ma sokkal erősebb, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt" - fogalmazott.



A "közép-európai Davosnak" is nevezett nemzetközi gazdasági fórumot idén 31. alkalommal rendezik meg, rekordszámú, közel ötezer résztvevővel.



MTI