Vízilabda Eb - Döntőben a magyar férfiválogatott

2022. szeptember 8. 19:35

A címvédő magyar férfi vízilabda-válogatott 10-8-ra legyőzte a világbajnok spanyol csapatot a Splitben zajló 35. Európa-bajnokság csütörtöki elődöntőjében.

A júliusban kinevezett Varga Zsolt szövetségi kapitány alaposan megfiatalított együttese bár eleinte kétgólos hátrányban volt, 4-4-nél utolérte ellenfelét, majd 7-7 után ellépett tőle, s onnan már nem engedte ki a kezéből a sikert.

A magyarok szombaton 20.30-tól a horvát-olasz párharc győztesével találkoznak a döntőben.

Férfiak, elődöntő:

Magyarország-Spanyolország 10-8 (2-3, 5-2, 0-2, 3-1)



magyar gólszerzők: Nagy 3, Manhercz 2, Német, Jansik, Burián, Zalánki, Molnár 1-1



A magyarok a múltat tekintve igen jó előjelekkel várhatták a rangadót, mivel a kontinensviadalok történetében a két fél eddigi 19 összecsapásán veretlenek maradtak, a spanyolok 16 vereség mellett csupán három döntetlent tudtak felmutatni. Legutóbb a Duna Arénában rendezett, két évvel ezelőtti Eb fináléjában az akkor még Märcz Tamás által irányított hazai csapat ötméteresekkel múlta felül a riválist, amely aztán tavaly az olimpiai bronzmérkőzésen sem tudott törleszteni, ugyanis ott simán alulmaradt.

Varga Zsolt szövetségi kapitány a már szokásosnak tekinthető 13 játékosának szavazott bizalmat, azaz Ágh György és Vadovics Viktor maradt ki a meccskeretből. Az elődöntőre a korábbiaknál jóval több, néhány száz magyar szurkoló érkezett, akik azonnal remek hangulatot varázsoltak a Spaladium Arénában, ahol így a magyarok otthon érezhették magukat.

A ráúszásból a spanyolok hozták el a labdát, majd első támadásuknál büntetőt kaptak, azonban a 2020-as, budapesti döntő negatív hőse, Álvaro Granados a kapufára vágta a labdát. A világbajnok a második támadásánál emberelőnyben már nem hibázott, így a magyarok az egész Eb-n először kerültek hátrányba, de Német centerből azonnal válaszolt. A második spanyol gól után nem sikerült egyből egyenlíteni, mert Molnár és Zalánki lövését is hárította a spanyol kapus. Ezt pedig megbüntette az ellenfél, amely második fórját is gólra váltotta, a túloldalon viszont kimaradt az első magyar emberelőny, pedig egy remek bejátszásból Német közelről húzhatott a kapura, de a spanyol kapus ismét bravúrral védett. A harmadik emberhátrányt már kivédekezték a magyarok, sőt a negyed vége előtt a szépítés is összejött a csapatkapitány Jansik emberelőnyös találatával.

A második felvonásra kezdett összeállni a magyarokra az egész Eb-n jellemző szoros, szervezett védekezés, amely nem "ízlett" a spanyoloknak sem, akik azonban a bejátszások után a center posztról folyton emberelőnybe kerültek, s bár javult a magyarok létszámhátrányos védekezése is, egy ilyen szituációból ismét kétgólosra hizlalta előnyét a rivális. Ahogy elmaradtak a spanyol fórok, úgy a gólok is, ez pedig lehetőséget kínált az egyenlítésre, ami Manhercz büntetőjével és távoli bombájával valósult meg. A nagyszünet előtti percekben előbb a spanyolok egy, majd a magyarok Nagy révén két fórt használtak ki, így Varga Zsolt tanítványai 6-5-nél először vezettek, ráadásul utána Burián akcióból is betalált, miközben Vogel is egyre többször védett.

A fordulást követően a spanyolok némi szerencsével zárkóztak fel, mert Granados emberelőnyös lövése a keresztlécről Vogelre pattant, majd úgy a kapuba. Ennél is nagyobb baj volt, hogy Jansik összeszedte a második kiállítását, illetve a túloldalon kimaradt sorozatban három magyar fór. Vogel viszont sorozatos bravúrjaival kezdte megbabonázni az ellenfél játékosait, sorra akadályozta meg a rivális egyenlítését, mígnem Munarriz Egana bombázott a keresztléc alá.

Az utolsó nyolc percet Vogel újabb védései vezették fel, csakhogy a magyar fór is kimaradt, Jansik húzását tolta keresztlécre a spanyol kapus. A több mint tíz percig tartó magyar gólcsendet aztán Zalánki keresztlécről hálóba vágódó bombája törte meg. Ezt követően Nagy nemcsak labdát szerzett, hanem az akció végén váratlan pattintott lövésével a spanyol kapust is meglepte, így négy perccel a vége előtt ismét kettővel vezettek a magyarok. Vogel továbbra is extázisban védett, teljesen elbizonytalanította a spanyolokat, eközben Molnár találata pedig már jószerivel a magyar győzelmet jelentette. Innen nem volt visszaút a spanyoloknak, akik már csak szépíteni tudtak, így huszadszor is nyeretlenek maradtak a magyarokkal szemben az Eb-ken.

Varga Zsolt: hatalmas fegyvertény a spanyolok legyőzése

Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint hatalmas fegyvertény, hogy a magyar férfi vízilabda-válogatott legyőzte a világbajnok spanyolokat a spliti Európa-bajnokság elődöntőjében.

"Büszke vagyok a játékosokra, mert ez a siker hatalmas fegyvertény. Ugyan még nem jutottunk sehova, de ide vezethet az az út, amit elkezdtünk és ehhez hasonló eredményeket érhetünk el, ha ilyen lelkesedéssel játszunk" - értékelt a júliusban kinevezett szakvezető, aki külön örömmel számolt be arról, hogy a kontinensviadal előtt Spanyolországban játszott edzőmeccseken még 15 gólt kaptak a riválistól, ezúttal pedig mindössze nyolcat.

A játékosként olimpiai bajnok szakember kiemelte, tanítványai megértették a védekezés fontosságát, számára ezt mutatja az is, ahogy a blokkokat és labdaszerzéseket nagyobb örömmel fogadják, mint akár a gólokat.

"A fegyelem a siker kulcsa. Hiába volt az ellenfélnek dupla annyi előnye, a remek védekezés miatt ez mit sem ért. Éreztem, hogy fáradnak és felőrlődnek" - fogalmazott a csapatkapitány Jansik Szilárd, aki az MTI érdeklődésére úgy válaszolt, hogy Varga Zsolt irányításával "csak a védekezés, a védekezés és a védekezés" jár a fejükben, ami azért fontos, mert olyan csak ritkán fordul elő, hogy ne lőnének legalább tíz gólt.

Az ismét bravúrok sorát bemutató Vogel Soma arról beszélt, hogy lassabban érkezett meg a mérkőzésbe, de társainak köszönhetően hamar visszaszerezte az önbizalmát.

"Valljuk be, nem mi voltunk az esélyesek, mert a spanyolok két hónappal ezelőtt vb-címet nyert csapatából mindössze egy hiányzó van. De az önfeláldozó védekezés és Vogel remek védései meghozták az eredményt. Most is volt kimagasló egyéni teljesítmény Nagy Ádám révén" - foglalta össze a 10-8-ra megnyert elődöntőt Manhercz Krisztián, aki azt is hangsúlyozta, hogy a meccset végleg eldöntő gólt a 19 éves Molnár Erik dobta.

A Pro Reccóval Bajnokok Ligája-győztes Zalánki Gergő szerint ilyen védekezéssel bárkit le lehet győzni, külön kiemelte a 12 blokkot, melyeknek sokszor nagyobb jelentősége van, mint a góloknak.

A címvédő és olimpiai bronzérmes magyarok szombaton 20.30-tól a horvát-olasz párharc győztesével találkoznak a döntőben.

MTI