Labdarúgó NB I - Az El-siker után rangadó vár a Ferencvárosra

2022. szeptember 9. 09:37

Az Európa-ligában csütörtökön aratott győzelem után a Ferencváros rangadót játszik a labdarúgó NB I nyolcadik fordulójában.

A címvédő zöld-fehér csapat hibátlan mérleggel, öt győzelemmel foglalja el az első helyet és vasárnap este az előző körig éllovas, jelenleg második helyezett Kisvárdát fogadja. Utóbbi együttes múlt vasárnap hazai pályán szenvedte el első vereségét a mostani szezonban, emiatt cserélt helyet az Újpest elleni derbit 6-0-ra megnyerő Ferencvárossal.



Az FTC úgy áll a tabella élén, hogy két mérkőzéssel kevesebbet játszott vasárnapi ellenfelénél. Remek sorozatának folytatására azzal együtt is megvan minden esélye, hogy vélhetően fáradtan lép majd pályára, mivel a hazai El-meccsen több mint 75 percet emberhátrányban játszva harcolt ki 3-2-es győzelmet a török Trabzonspor ellen.

A csapat minőségi bő kerete mindenesetre lehetőséget ad Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőnek arra, hogy jól ossza be játékosai erejét, ugyanakkor a szervezetten futballozó Kisvárda elleni mérkőzés nem ígérkezik könnyű menetnek.



A héten edzőmenesztés történt két klubnál is: Vasasnál Kuttor Attila munkáját köszönték meg, helyére Kondás Elemér került, a Mezőkövesdnél pedig Supka Attila távozott közös megegyezéssel. Utóbbi helyére még nincs meg az új edző, a MOL Fehérvár elleni, idegenbeli meccsre Supka szakmai stábjának tagjai készítik fel a csapatot. Székesfehérváron a hazaiaknak is égető szükségük lenne a pontokra, mert az eddigi hat találkozójából csupán kettőt nyert meg a Fehérvár, ráadásul a többi mérkőzésén vereséget szenvedett, azaz nem szerzett pontot. Ennek eredményeként a kilencedik helyre csúszott vissza, így éppen a Mezőkövesd előtt áll.



A győzelem nélkül, öt döntetlennel és két vereséggel a 11. pozíciót elfoglaló Vasas az utolsó helyezett Újpest vendége lesz vasárnap este. A hazai együttes szintén nem nyert még mérkőzést, három-három döntetlennel és vereséggel zárja a sort.



A meglepetésre harmadik helyen álló újonc Kecskemét a Budapest Honvéd otthonában próbálja meg folytatni jó sorozatát.



A forduló összes mérkőzését közvetíti az M4 Sport és az M4 Sport+ csatorna.

NB I, 8. forduló:

--------------------------

szombat:

Paksi FC-Debreceni VSC 15.30

Budapest Honvéd-Kecskeméti TE 17.45

MOL Fehérvár FC-Mezőkövesd Zsóry FC 20.00

vasárnap:

Zalaegerszeg-Puskás Akadémia FC 15.00

Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 17.30

Újpest FC-Vasas FC 20.00





MTI