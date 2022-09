Az agráriumhoz köthető a legtöbb díj az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton

2022. szeptember 9. 10:10

Átadták az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit a Gazdaság Ünnepén, az Országház Főrendiházi üléstermében. Az idén a védjegyhasználatot és a kitüntetést 34 pályázó 41 pályázata érdemelte ki, a gazdaság szinte teljes palettáját felölelő 45 főcsoport több mint 100 témakörében meghirdetett nívós megmérettetésen – tájékoztatta a Gondolát a nagydíj testülete.

A legkiemelkedőbb pályázatok közül 7-en, munkájuk külön elismeréseként értékes különdíjakban is részesültek. Az ünnepségen beszédet mondott és a kitüntetéseket átadta: Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, és Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese.

A Főrendiházi Teremben

A Pályázat Kiírói Tanácsa ebben a járványügyi és gazdasági krízishelyzetben, egy energiaválság közepén különösen fontosnak tartotta, hogy saját eszközeivel, a kitüntető címek elnyerésének lehetőségével segítséget nyújtson a gazdasági és a kulturális élet szereplőinek.

A hagyományoknak megfelelően idén is az agráriumhoz köthető a legnépesebb pályázói csoport; az elmúlt időszak rámutatott a mezőgazdaság és az élelmiszeripar megkérdőjelezhetetlen jelentőségére, mely a válsághelyzet idején is bizonyította, hogy képes az egész ország ellátására.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2022-ben ötödik alkalommal írta ki és valósította meg a DIAMOND Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a Hajnal Húskombinát Kft., a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. és a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft., mint a pályázati rendszer Kiírói Tanácsa.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke

Kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai támogatója az Agrárminisztérium, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit idén is az Országház Főrendiházi üléstermében adták át ünnepélyes keretek között szeptember 8-án. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata és vele a kitüntető cím viselése azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. A védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre fókuszál, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmére, és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is. A pályázati rendszer célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalára, és elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását.

Kiss Károlyné Ildikó az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati rendszer alapítója elmondta: „Örömmel tapasztaltuk, hogy a hosszú távra tervező vállalkozások a nehézségek ellenére is versenyelőnyre kívánnak szert tenni és ezért objektív megmérettetéseken vesznek részt. A továbblépés egyik lehetőségét abban látják, hogy kiválóságukat támassza alá független bíráló szervezet is, vagyis a tanúsított minőség igénye a termelők, gyártók, szolgáltatók részéről egyértelműen jelen van. Elmondható tehát, hogy egy olyan minőségi megmérettetésre, mint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat és a hozzá kapcsolódó tanúsító védjegy, szükség van a gazdasági életben. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat saját eszközeivel hatékony segítséget szeretne nyújtani a gazdaság és kultúra szereplői számára, hogy minél kevesebben kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe, és hogy minél több vállalkozás tudjon a válságkezelés helyett termékei, szolgáltatásai jövedelmezőségére és értékesítési pozíciójának erősödésére fókuszálni. A jelenlegi körülmények között úgy érzem, sikernek kell elkönyvelni, hogy a pályázat értéke, rangja nem csorbult.”– fogalmazott az ügyvezető igazgató.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében kiemelte: ”Ha visszatekintünk a magunk mögött hagyott évekre, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha egy világjárvány és a szomszédunkban zajló háború, valamint az ezekből fakadó globális és lokális gazdasági, valamint pénzügyi nehézségek közepette is jelentős és folyamatos érdeklődés mutatkozott az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat iránt, akkor sikeres volt az egyik legrangosabb hazai minősítő rendszer megújítása. Szükség is volt erre, mert világunk átalakulóban van. A koronavírus-járvány idővel elcsendesedik, az orosz-ukrán háború is véget ér valamikor, de meggyőződésem, hogy mindezek következtében a globális árutermelés és kereskedelem, ha nem is alapvető, de lényegi változásokon fog keresztülmenni. Az üzleti környezet ilyen mértékű kiszámíthatatlansága minden vállalkozást válaszút elé állít. Az egyik lehetséges döntés a biztonságra törekvés és tartalékolás, a másik pedig az innovációba kapaszkodó előre menekülés. A díjazott pályázók ez utóbbi nehezebb és kockázatosabb, ugyanakkor hosszabb távon valódi perspektívát kínáló utat választották. Bízom benne, hogy ezek a hazai gazdasági társaságok nemcsak ezen nemes megmérettetésen értek el sikereket, hanem innovatív vállalkozásokként eredményesen alkalmazkodnak majd a megváltozóban lévő világgazdasági környezethez is.”

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese úgy fogalmazott: „Mára mindenki belátja, hogy egy ország gazdaságának sebezhetősége nagymértékben függ attól, hogy mennyire képes a saját lábán állni, minél több területen önellátó lenni. Ezért is értékelődött fel a mezőgazdaság és az élelmiszeripar jelentősége az elmúlt néhány évben. A klímaváltozás és a Magyarországot sújtó történelmi aszály, azonban megmutatta, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk a természetnek is. Az agrárium számára mára a klímaváltozás lett az egyik legnagyobb befolyásoló tényező. Éppen ezt a kitettséget próbálja mérsékelni a Kormány öntözésfejlesztési tervei, hiszen az elmúlt évek bebizonyították, hogy az ország egyes területein öntözés nélkül biztonságos élelmiszertermelés már nem valósítható meg. Hazánk, nemzetünk fejlődésének kulcsa mindig is az innováció volt és ezért is vagyok hálás az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak, hiszen évről-évre arra ösztönzik a vállalkozásokat, hogy a minőség érdekében fejlesszenek.”

Idén a szigorú öt fordulós értékelés eredményeként 34 pályázó 41 munkája érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát. A legkiemelkedőbb pályázatok közül 7-en, munkájuk külön elismeréseként értékes különdíjakban is részesültek. A díjazottak többsége, közel 80%-a rendelkezik már ÉMIN, vagy valamilyen más minősítéssel, díjazással, védjeggyel. Szám szerint 19 pályázó már korábban is részt vett a pályázaton, rendelkezik ÉMIN védjegyhasználattal, 15 pályázó pedig most 2022-ben gondolta úgy, hogy termékei, szolgáltatásai elérték azt a színvonalat, hogy elinduljanak a védjegy használatáért folyó megmérettetésen. A 2022. évi díjazottak az ország 13 megyéjéből és Budapestről érkeztek. A nyertesek 28%-a budapesti, 62%-a pedig vidéki székhelyű. Budapesten kívül 6 pályázat kelet Magyarországról, 7 pályázat pedig az ország nyugati feléből érkezett. Az idei díjazottak között – hasonlóan az előző évekhez – többségében kis-és középvállalkozás található, de több mikrovállalkozás, sőt egy alkotócsoport is bebizonyította, hogy képes világszínvonalú produktum előállítására, szolgáltatás nyújtására. A gazdaság és kultúra területéről közel, mint 50 vállalkozás mutatta meg alkotóerejét, kreativitását.

A hagyományoknak megfelelően idén is az agráriumhoz köthető a legnépesebb pályázói csoport; az elmúlt időszak rámutatott a mezőgazdaság és az élelmiszeripar megkérdőjelezhetetlen jelentőségére, mely a válsághelyzet idején is bizonyította, hogy képes az egész ország ellátására. Második helyen az informatikai programok, rendszerek, valamint az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások főcsoportja végzett. Ezt követte a ruházati termékek és kiegészítők, valamint az energiahatékony építési termékek. Az idei pályázatok között igazi újdonság a kulturális témában díjazott pályázat. Választ adott arra a problémára, hogy miként lehet előadó művészként láthatónak maradni, az elmúlt időszak nehézségeit átvészelni, sőt további ismertségre is szert tenni. A többi főcsoportba 1-1 pályázat érkezett.

A legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerték Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és ezzel együtt az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Cím viselését. A Nívódíjakat és Különdíjakat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas iparművész Szőcs Andrea által tervezett egyedi trófea.

Az alapítók és a Kiírók Tanácsának tagjai által külön elismerésekben is részesültek kiemelkedő pályázatok:

· Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíjat a legtöbb ÉMIN védjegyet használó Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. érdemelte ki.

· Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat Terék József előadóművész: Tárogató Hungarikum Koncert Online Edition 2021 megnevezésű pályázata nyerte el.

· Az Érték és Minőség Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat a KARSAI Műanyagtechnika Feldolgozó és Szerszámgyártó Holding Zrt: Magaságyás légáteresztő fallal elnevezésű pályázata kapta.

· Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj idei tulajdonosa a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.: „Zöldülj velünk” szemléletformáló programja.

· Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat év Felfedezettje különdíjat az Optimális Biztosítási Kft.: Optimális Akadémia RINO képzési programja érdemelte ki.

· Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Lokálpatrióta Különdíjat a Panyolai Szilvórium Zrt. kapta.

· Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíjat a Balázs-Diák Kft. érdemelte ki.

· Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat a TV2 Hírigazgatóság műsorainak szerkesztőségei, az M1 Csatornaigazgatóság alkotógárdája, a Ripost szerkesztősége érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton sikerrel szerepelt pályázók és pályázatok számára, teljesítményük elismeréséül a kiírók külön-külön is, valamint különböző cégek, főhatóságok, civil szervezetek további értékes különdíjakat ajánlottak fel.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nemzetközileg is egyértelműen utal használójának kiemelkedő színvonalára. Feltüntetése méltán biztosítja viselőjük számára a pozitív megkülönböztetést, szimbolizálja a magyar gazdaság erősödését – zárul a Gondolához eljuttatott tájékoztató.

Alkotó szellemű vállalkozók

