Az OLAF által is vizsgált pénzmosási ügyben emeltek vádat Budapesten

2022. szeptember 9. 11:24

Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-t.

A vádirat lényege szerint 2019-2020-ban működött két olyan bűnszervezet, amelynek a tevékenysége a Kínából származó termékek európai uniós értékesítéséhez kapcsolódott.



Az egyik bűnszervezet a magyarországi vámkezeléseknél a vámáru értékét - hamis okiratokkal - a valóságosnál 5-10-szer alacsonyabban jelölte meg, így a kiszabott vámteher összege is lényegesen alacsonyabb volt a ténylegesnél. A profit továbbnövelése érdekében a bűnszervezetet megbízó, az Európai Unió más tagállamaiban tevékenykedő elkövetők az így vámkezelt és már szabadforgalomba bocsátott árucikkeket fiktív gazdasági társaságok hálózatán keresztül értékesítették szerte az EU-ban, az értékesítést terhelő általános forgalmi adó megfizetése nélkül - írták.



A másik bűnszervezet - amelyben egy 37 éves kínai férfi, az ügy egyik vádlottja vezető szerepet töltött be - megszervezte és lebonyolította az előbbi cselekményből származó, készpénzben keletkezett bevételek Spanyolországból Franciaországon és Olaszországon, majd Szlovénián és Budapesten keresztül Törökországba szállítását és ott kínai bankszámlákra befizetését. A pénzfutárok - az ügy többi vádlottja - Budapestig olykor váltott gépkocsikkal közlekedtek, a fővárosból pedig repülővel utaztak tovább Isztambulba - olvasható a közleményben.



Az ügyben az olasz, a szlovén, a francia és a magyar hatóságok az Eurojust (az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség) közreműködésével közös nyomozócsoportot hoztak létre, amelynek a munkájában részt vett az OLAF és az Europol is.



A főügyészség bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és közokirat-hamisítás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat három magyar és öt kínai férfi ellen. Két kínai vádlott szökésben van, ellenük távollétükben emeltek vádat, két vádlott bűnügyi felügyelet alatt áll, egy pedig más ügy miatt letartóztatásban - írták.



A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság valamennyi vádlottat ítélje fegyházbüntetésre és pénzbüntetésre, állapítsa meg, hogy nem bocsáthatók feltételes szabadságra, és a kínai vádlottakat - büntetésük letöltése után - határozott időre utasítsa ki az országból. A főügyészség emellett vagyonelkobzást is indítványozott a nyomozás során lefoglalt ingóságokra - áll a közleményben.



MTI