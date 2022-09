Magyar felmenőkkel büszkélkedhetett II. Erzsébet

2022. szeptember 9. 18:09

Gyönyörű nő volt II. Erzsébet magyar származású ükanyja.

II. Erzsébet brit uralkodó ünnepi misére érkezik a 750 éves Westminster-apátságba 2019. október 15-én (Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

Csütörtökön hunyt el életének 97. évében II. Erzsébet brit királynő a skóciai Balmoral kastélyában. Rekordidejű uralkodása alatt azt gondolhatnánk, hogy már mindent tudunk róla. Vagy mégsem?

II. Erzsébet élete születésétől egészen a haláláig nyitott könyv volt a rajongók számára, de sokan nem tudják, hogy a néhai királynő és így a jelenlegi király, III. Károly is magyar felmenőkkel büszkélkedhet.

Fotó: Wikipédia

Erzsébet nagyapjának, V. György királynak a felesége Teck Ferenc herceg és Mária-Adelaida angol királyi hercegnő házasságából született. Teck Ferenc herceg pedig Sándor württembergi herceg és gróf Rhédey Klaudia fia volt. Rhédey Klaudia Erdélyben született, pontosan Erdőszentgyörgyön.

Károly walesi herceg, brit trónörökös érkezik birtokára a Brassó megyei Szászfehéregyházán 2022. május 27-én (Fotó: MTI/Kátai Edit)

II. Erzsébet legidősebb fia, Károly 2010-es erdélyi útja alkalmával a sajtónak többször is megemlítette, hogy 1/32-ed részben büszkén magyarnak vallhatja magát, ezért is fűzi őt különös kapcsolat Erdélyhez, ahol korábban a Kovászna megyei Zalánpatakon és a Brassó megyei Szászfehéregyházán vásárolt egykori parasztházakat és birtokokat, és a helyi hagyományoknak megfelelően újíttatta fel őket. Az egyik ilyen „A kék háznak” elhíresült otthon, ahol Károly évente több napot is eltölt, az év többi napjában pedig kiadja.

hirado.hu